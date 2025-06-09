沈靖韜媽媽曾拒兒子跳級考琴　主張順其自然：死谷爛谷只會失興趣

香港鋼琴家沈靖韜，近日奪范克萊本國際鋼琴賽冠軍，以29歲之齡成為首名獲此獎項的港人，使這位「鋼琴神童」再度映入大眾眼簾。3歲在母親安排下學琴的沈靖韜，6歲便能作曲並考獲鋼琴8級，10歲已能在男拔小學開個人演奏會，可謂年紀輕輕便有過人成就。



擁有鋼琴演奏級的沈靖韜媽媽，早年接年傳媒訪問時提及，沒有將其子視為音樂成就的延續，又坦言絕無強迫兒子學習音樂，強調「死谷爛谷」只會令兒子失去興趣。「每個小朋友能力不同，不是我想『鋪』他有8級便有，不是我死谷爛谷小朋友便有，這只會令他失去興趣，只是他的能力可以，很順其自然，強求不來。」



第17屆范克萊本國際鋼琴賽公布得獎時，沈靖韜與媽媽坐在一起。（Instagram: theviolinchannel 截圖）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。

據報沈靖韜在3歲時，已獲本身是鋼琴老師的母親安排學琴。其母因擔心兒子弄傷手腳，不讓他打籃球及踢足球。沈靖韜媽媽在2006年接受《東方日報》訪問時曾提及，起初讓兒子學習鋼琴，旨在令他全面發展及陶冶性情，並非期望他有大成就。沈靖韜亦說，當初不太喜歡學琴，直言「開頭唔知做緊乜」，只是「媽咪叫學就學」，後來才慢慢喜歡。

據報，沈靖韜當年以10歲之齡，奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽十五歲以下組別冠軍，他當時表示對成功獲獎感到開心。其母憶述，兒子早上到會場試琴後，回家看過最愛的卡通片才去參賽，「他說盡力而為就足夠。」至於當時獲獎所得到的二千歐元獎金（約港幣二萬元），他稱會用作購買新款手提電話，「 因為我好鍾意追新款式同功能 ， 可惜巿面無乜可自創鈴聲的手機 。 」

沈靖韜6歲時已經參加不同鋼琴比賽。（沈靖韜IG）

沈靖韜6歲時已經參加不同鋼琴比賽。（沈靖韜IG）

沈靖韜曾提議跳級考琴 媽媽拒絕怕被誤會

3歲學琴的沈靖韜，6歲便能作曲，考獲鋼琴8級，10歲已能在拔萃男書院小學開個人演奏會。事實上，天賦異稟的沈靖韜曾向母親提出要跳級考琴，「細個考琴，我同媽咪講不如跳考，媽咪仲話唔好啦，搞到好變態咁，人哋唔知以為我迫你……」。

沈靖韜被譽為「音樂天才」，3歲起習琴，6歲便獲香港演藝學院錄取，現正於美國哈佛大學和新英格蘭音樂學院同時攻讀經濟與法文文學士課程及鋼琴演奏音樂碩士課程。《華盛頓郵報》讚譽他為「潛力無限」的年輕鋼琴家，2009年更入選紀錄片「世界最偉大的音樂天才」。（圖片由沈靖韜提供）

沈靖韜雖有過人的才能，但同樣有腳踏實地練習鋼琴。他早年接受《太陽報》訪問時提到，只要一日不練鋼琴，就會渾身不自在，故每日堅持學習「一點七五小時 」，即一小時四十五分鐘 。不過，對此說法，其母當時卻只同意一半，指兒子每天都練琴，但「一點七五小時」只是間段式練習，時而打機，時而弄玩具。

沈靖韜與媽媽2021年到瑞典過聖誕節。（Facebook: Aristo Sham）

沈靖韜與媽媽2021年到瑞典過聖誕節。（Facebook: Aristo Sham）

媽媽強調無迫兒子學音樂：死谷爛谷只令他失去興趣

華人社會的家長大多抱著望子成龍的心態，從小便開始催谷，但沈靖韜媽媽卻有點不一樣。沈靖韜媽媽在早年受訪稱，絕無強迫兒子學音樂，亦無視對方為自己音樂成就的延續，「我不覺得是鋪排，每個小朋友能力不同，不是我想『鋪』他有8級便有，不是我死谷爛谷小朋友便有，這只會令他失去興趣，只是他的能力可以，很順其自然，強求不來。」