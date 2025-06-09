沈靖韜媽媽曾拒兒子跳級考琴 主張順其自然：死谷爛谷只會失興趣
香港鋼琴家沈靖韜，近日奪范克萊本國際鋼琴賽冠軍，以29歲之齡成為首名獲此獎項的港人，使這位「鋼琴神童」再度映入大眾眼簾。3歲在母親安排下學琴的沈靖韜，6歲便能作曲並考獲鋼琴8級，10歲已能在男拔小學開個人演奏會，可謂年紀輕輕便有過人成就。
擁有鋼琴演奏級的沈靖韜媽媽，早年接年傳媒訪問時提及，沒有將其子視為音樂成就的延續，又坦言絕無強迫兒子學習音樂，強調「死谷爛谷」只會令兒子失去興趣。「每個小朋友能力不同，不是我想『鋪』他有8級便有，不是我死谷爛谷小朋友便有，這只會令他失去興趣，只是他的能力可以，很順其自然，強求不來。」
據報沈靖韜在3歲時，已獲本身是鋼琴老師的母親安排學琴。其母因擔心兒子弄傷手腳，不讓他打籃球及踢足球。沈靖韜媽媽在2006年接受《東方日報》訪問時曾提及，起初讓兒子學習鋼琴，旨在令他全面發展及陶冶性情，並非期望他有大成就。沈靖韜亦說，當初不太喜歡學琴，直言「開頭唔知做緊乜」，只是「媽咪叫學就學」，後來才慢慢喜歡。
據報，沈靖韜當年以10歲之齡，奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽十五歲以下組別冠軍，他當時表示對成功獲獎感到開心。其母憶述，兒子早上到會場試琴後，回家看過最愛的卡通片才去參賽，「他說盡力而為就足夠。」至於當時獲獎所得到的二千歐元獎金（約港幣二萬元），他稱會用作購買新款手提電話，「 因為我好鍾意追新款式同功能 ， 可惜巿面無乜可自創鈴聲的手機 。 」
沈靖韜曾提議跳級考琴 媽媽拒絕怕被誤會
3歲學琴的沈靖韜，6歲便能作曲，考獲鋼琴8級，10歲已能在拔萃男書院小學開個人演奏會。事實上，天賦異稟的沈靖韜曾向母親提出要跳級考琴，「細個考琴，我同媽咪講不如跳考，媽咪仲話唔好啦，搞到好變態咁，人哋唔知以為我迫你……」。
沈靖韜雖有過人的才能，但同樣有腳踏實地練習鋼琴。他早年接受《太陽報》訪問時提到，只要一日不練鋼琴，就會渾身不自在，故每日堅持學習「一點七五小時 」，即一小時四十五分鐘 。不過，對此說法，其母當時卻只同意一半，指兒子每天都練琴，但「一點七五小時」只是間段式練習，時而打機，時而弄玩具。
媽媽強調無迫兒子學音樂：死谷爛谷只令他失去興趣
華人社會的家長大多抱著望子成龍的心態，從小便開始催谷，但沈靖韜媽媽卻有點不一樣。沈靖韜媽媽在早年受訪稱，絕無強迫兒子學音樂，亦無視對方為自己音樂成就的延續，「我不覺得是鋪排，每個小朋友能力不同，不是我想『鋪』他有8級便有，不是我死谷爛谷小朋友便有，這只會令他失去興趣，只是他的能力可以，很順其自然，強求不來。」