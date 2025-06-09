免費電視台續期｜議員關注英語節目乏味　通訊局冀將英語台國際化

三個本地免費電視牌照將於2027年及2028年屆滿，立法會資訊科技及廣播事務委員會今（9日）就免費電視牌照續期召開會議，會上商務及經濟發展局副局長陳百里指，由於3間持牌電視台的牌照有效期相當接近，通訊局將一併處理他們的續牌申請，並將於今年第三季舉行公眾諮詢。



有議員在會上提及本港免費電視頻道所提供的英語節目乏味，內容大多為時事及財經類型節目，關注當局會否鼓勵本地電視台多創作涉及說好香港故事、說好中國故事的英語節目。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢回覆指，當局希望將英文台國際化，將在這次續牌申請考慮放寬不同節目品種，吸引更多投資或提升節目質素，並會在英文及普通話兩種語言中取得平衡。



商務及經濟發展局副局長陳百里指，由於3間持牌機構的牌照有效期相當接近，通訊局將一併處理他們的續牌申請。（立法會直播截圖）

會上商務及經濟發展局副局長陳百里指，由於3間持牌機構香港電視娛樂、無綫電視及有綫寬頻開電視的牌照有效期相當接近，通訊局將一併處理他們的續牌申請。

他說，在處理續牌申請時，通訊局將考慮持牌機構於牌照期內的表現、廣播環境的發展、政府政策及業界與觀眾的意見等。他續指，通訊局將在今年第三季舉行公眾諮詢，並會按法例要求向行政長官會同行政會議呈交建議。

選委界立法會議員陳紹雄。（資料圖片/黃浩謙攝）

選委界立法會議員陳紹雄在會上提問。（立法會直播截圖）

選委界立法會議員陳紹雄發言時指，香港是一個國際化的城市，惟本港免費電視頻道所提供的英語節目乏味，內容大多為時事及財經類型節目，關注當局會否鼓勵本地電視台多創作涉及說好香港故事、說好中國故事的英語節目，讓在香港生活的外國人有多一點選擇。

通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢。（資料圖片/政府新聞處圖片）

通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢在會上回應議員提問。（立法會直播截圖）

陳百里回應指，在檢討過程中，會充分考慮節目內容是否會提升國民教育、國民身份認同，以及說好香港故事、說好國家故事等因素。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢則指，希望將英文台國際化，指香港是兩文三語的地方，普通語亦很重要。他續說，英語依是英語台的主要語言，但將在這次續牌申請考慮放寬不同節目品種，吸引更多投資或提升節目質素，並會在英文及普通話兩種語言中取得平衡。

按照慣例，通訊局已委託調查公司進行全港性的意見調查，收集公眾對持牌機構服務的意見。調查公司會以隨機抽樣方式，與大約1,500戶家庭面談、進行網上問卷或電話訪問，意見調查的訪問工作預計將於今年8月完成。