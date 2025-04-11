港台工會上訴獲撤《頭條新聞》所有警告　通訊局需付工會75%訟費

已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年播出的集數，有污衊和侮辱警方的內容而遭通訊局警告。香港電台工會及記協在司法覆核獲裁定部份勝訴，上訴庭其後判工會上訴得直，撤銷所有警告。上訴庭今（11日）頒判辭，頒令通訊局就原審和上訴，支付工會75%的訟費。。



通訊局指《頭條新聞》辱警(詳看下圖)，上訴庭認為局方未有分辨那些屬事實陳述，認為局方錯誤裁定港台違反《守則》，裁定港台工會上訴得直。

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涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩環節「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。上訴庭早前指，通訊局處理投訴時未有採取正確的方法，包括未有分辨哪些屬事實方面的陳述，因此局方錯誤裁定港台違反《守則》。

通訊局指案件涉公眾利益

判辭指，工會認為通訊局應就原審和上訢支付90%至全部訟費；通訊局則認為應就原審和上訢，支付50%的訟費。上訴庭同意，通訊局在訴訟提出爭議，涉及公眾利益。本案部份議題新穎，對通訊局如何監管電視行業有重要和深遠的影響。

上訴庭考慮到案中多個議題作出的裁定，認為通訊局就原審和上訴，支付工會75%的訟費。通訊局已向終院申請上訴許可，終院司法常務官早前發傳票，指通訊局的申請無合理理據，要求局方在今年4月14日或以前作書面陳詞，以陳述法庭不應拒絕其申請的理據。

案件編號：CACV 579/2021、CACV 584/2021