洛杉磯騷亂｜美國洛杉磯多地發生衝突　港府提醒在美港人注意安全

美國移民及海關執法局（ICE）上周五（6日）在加州洛杉磯展開針對非法移民的執法行動，在多處引起騷亂及警民衝突。港府今日（9日）提醒身在美國或計劃前赴美國的港人注意人身安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。



洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

保安局更新外遊警示網頁有關美國的附加資料

保安局今晚發文指出，​鑑於近日美國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，身在美國或計劃前赴美國的港人需注意人身安全。政府續提醒市民提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

保安局已更新外遊警示網頁有關美國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢。如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

圖為2025年6月7日，洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount）有示威焚燒雜物，與ICE人員對峙。（Reuters）

保安局表示，若身在美國的港人如需協助，可致電入境處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線，電話為(852) 1868；或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格。市民亦可聯絡中國駐美國使領館求助。

▼ 中國駐美國使領館聯絡方法▼

領事保護與協助電話：大使館 – (1) 2024952216

駐紐約總領事館 – (1) 2126953125

駐舊金山總領事館 – (1) 4159296998

駐洛杉磯總領事館 – (1) 2138078052

駐芝加哥總領事館 – (1) 3123973015



政府提醒，市民前往外地時，可使用入境處的外遊提示登記服務登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。