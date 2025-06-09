洛杉磯騷亂｜美國洛杉磯多地發生衝突 港府提醒在美港人注意安全
撰文：林子慰
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美國移民及海關執法局（ICE）上周五（6日）在加州洛杉磯展開針對非法移民的執法行動，在多處引起騷亂及警民衝突。港府今日（9日）提醒身在美國或計劃前赴美國的港人注意人身安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。
保安局更新外遊警示網頁有關美國的附加資料
保安局今晚發文指出，鑑於近日美國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，身在美國或計劃前赴美國的港人需注意人身安全。政府續提醒市民提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。
保安局已更新外遊警示網頁有關美國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢。如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。
保安局表示，若身在美國的港人如需協助，可致電入境處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線，電話為(852) 1868；或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格。市民亦可聯絡中國駐美國使領館求助。
▼ 中國駐美國使領館聯絡方法▼
領事保護與協助電話：大使館 – (1) 2024952216
駐紐約總領事館 – (1) 2126953125
駐舊金山總領事館 – (1) 4159296998
駐洛杉磯總領事館 – (1) 2138078052
駐芝加哥總領事館 – (1) 3123973015
政府提醒，市民前往外地時，可使用入境處的外遊提示登記服務登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。
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