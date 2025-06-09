景樂疑結業｜旗下食肆欠繳$1.1萬供款　積金局留意周二供款到期日

【景樂集團／King Parrot Group／周驪莉】創立於1992年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未有支付代通知金、遣散費及假期等賠償安排。勞聯估計單計集團美孚的餐廳，拖欠員工款項約200萬元。



積金局傍晚表示，景樂集團旗下有食肆未有為個別員工繳交2024年12月至2025年4月期間，個別月份的強積金供款及附加費，涉及共35名員工共1.1萬元。積金局又指，上月的強積金供款的供款日為明日（10日，星期二），正密切監察有關強積金供款的情況，如有需要會採取適當行動。積金局現時沒有收到有關景樂集團懷疑欠交供款的投訴。



景樂集團6月6日通知員工終止業務。集團旗下位於美孚的家傳滬曉暫停營業。（資料圖片／馮譪怡攝）

景樂集團6月6日通知員工將結束業務，惟未支付代通知金及遣散費等。約30名員工今到勞工處追討賠償。（梁鵬威攝）

積金局指，景樂集團旗下營運多間食肆，並透過不同公司持有及登記參加強積金計劃，當 中部份公司未有為個別員工繳交2024年12月至2025年4月期間，個別月份的強積金供款及附加費，涉及共35名員工共1.1萬元。積金局已與景樂集團跟進,並要求立刻補交。

積金局指，現時沒有收到有關景樂集團懷疑欠交供款的投訴，惟上月的強積金供款的供款日為明日（10日），積金局正密切監察有關強積金供款的情況，如有需要會採取適當行動。

美孚「家傳滬曉」經理陳小姐指，公司自上月起有拖欠供應商款項。（賴卓盈攝）

今早約10時，大約30位員工到勞工處求助，主要來自景樂集團旗下美孚餐廳「家傳滬曉」，以及長沙灣「景帝德國餐廳」，勞工處派員協助員工填寫表格。

美孚餐廳經理：自11月起欠供強積金

在美孚「家傳滬曉」餐廳工作7年的經理陳小姐，稱公司拖欠代通知金、遣散費、強積金等費用，每人被拖欠的假期達20至30日。她又說公司早前有結業先兆，5月份開始拖欠供應商費用，更早至去年11月發現公司停供強積金。

陳小姐期望景樂集團能夠及時賠償款項，「突然失業對我哋打工仔好大損害，仲要繼續交租交水電煤……其實我地都幫公司做咗好耐，年資好耐啦。」