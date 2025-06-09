景樂集團疑結業｜工會指欠過百萬遣散費等　員工將到勞工處落案

【景樂集團／King Parrot Group／周驪莉】開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，上周五（6日）通知員工終止業務。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青今日（9日）接受港台訪問表示，景樂集團只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等，估計涉款過百萬元，員工今日將到勞工處落案。



香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，疫情後餐飲業生意下跌高端餐廳影響甚大，部份食肆生意跌7至8成，中高價位餐廳亦「淪陷」。



景樂集團旗下、位於美孚的家傳滬曉暫停營業。（馮譪怡攝）

景樂集團旗下、位於美孚的家傳滬曉暫停營業。（馮譪怡攝）

工會：員工「收咗一半錢」相對平靜

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，景樂集團只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等，估計涉款過百萬，員工今日將到勞工處落案。她說目前員工相對平靜，估計因已收取薪金，「已經收咗一半錢」，形容具安撫作用，但員工仍然希望取回應得的款項。

望僱主預早計數 結業時「好嚟好去」

據她了解集團仍有人上班，稍後會試聯絡該公司。另外，她上星期收到消息後到集團旗下15間餐廳視察，發現9間集團全資擁有的餐廳已結業，另外5至6間尚在營業。

她說明白餐飲業經營困難，租金、食材成本增加，她說如果管理層預視難以營運，呼籲僱主勿「突然出張支票俾就完咗件事」，應預早計數，「好嚟好去就結業」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，景樂集團過往積極開拓業務，但疫情後餐飲業生意下跌。（資料圖片）

黃家和望政府出招幫補餐飲業

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，景樂集團過往積極開拓業務，但疫情後餐飲業生意下跌，亦未有受惠於通關，不少市民北上消費，近一年不少餐廳因經營困難結業，他說希望政府有措施幫補餐飲業。

不少市民指，景樂集團主要經營中高價位的餐廳。黃家和表示，近年經濟下行對高端餐廳影響甚大，部份食肆生意跌7至8成，中高價位餐廳亦「淪陷」。大眾化食肆生意雖然同樣回落，但跌幅不算太大。

1992年創立建逾20個餐廳品牌

本地連鎖餐飲集團景樂集團於1992年創立，曾建立超過20個餐廳品牌，開設超過30間主題餐廳，包括中歐、韓國、中東菜等，到2024年6月只餘下11間餐廳尚在營業。

酒店及餐飲從業員協會在Facebook發帖，指開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。