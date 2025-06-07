景樂集團疑全線結業　勞工處非常關注事件　籲受影響僱員從速查詢

酒店及餐飲從業員協會引述指，開業34年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。勞工處表示非常關注事件，並呼籲受影響僱員如懷疑僱傭權益受損，應從速前往勞工處勞資關係科分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。



飲食業職工總會指，目前接獲過百名景樂集團員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，包括美孚的「家傳滬曉」。（OPENRICE圖片）

景樂集團於6月6日通知員工終止業務，酒店及餐飲從業員協會及飲食業職工總會在社交平台發帖，表示十分關注景樂集團員工的權益問題。（網頁截圖）

飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，目前接獲過百名員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，分別是位處觀塘的「海玉蘭」、美孚的「家傳滬曉」、長沙灣的「King Ludwig am Meer」、以及元朗的「唐」。

初步沒欠薪 涉未支付代通知金、遣散費

招冠聰引述據員工表示，景樂集團只結算了5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等，亦無交代會如何處理；亦有員工稱自去年起遭拖欠強積金。

工會籲僱主盡快簽「無力償還書」 助員工盡快申請破欠基金

招冠聰說，周一將與受影響員工到勞工處落案，之後視乎情況決定會否召開員工大會，解釋追討權益的事項，他又呼籲若僱主無法處理，應簽署「無力償還書」，協助員工盡快申請破欠基金。