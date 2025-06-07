景樂集團疑結業｜九龍蘭桂坊一姐創立　帶旺諾士佛臺　涉全球菜式

開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務，有工會稱接獲逾百名員工求助，指遭拖欠遣散費、代通知金等。翻查資料，景樂集團（King Parrot Group）行政總裁周驪莉（Anna Chau）被譽為九龍蘭桂坊一姐，皆因她2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，帶旺該處成為飲食熱點。



景樂集團高峰期旗下曾擁有超過30間餐廳，惟近年規模漸減，集團旗下位於赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」去年4月結業。去年6月有報道指，景樂集團曾透過拍賣場低調放售旗下一籃子、總值約4,540萬元的物業；亦於去年開始放售位於灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，最終近日成功出售，並以2,499萬元成交，重回該廈2011年水平。



飲食業職工總會指，目前接獲過百名景樂集團員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，包括美孚的「家傳滬曉」。（OPENRICE圖片）

1992年創立建逾20個餐廳品牌

本地連鎖餐飲集團景樂集團於1992年創立，曾建立超過20個餐廳品牌，開設超過30間主題餐廳，包括中歐、韓國、中東菜等，不過2024年6月只餘下11間餐廳尚在營業。翻查其Facebook專頁於今年5月6日發布了最後兩則帖文，內容均為母親節的優惠推廣，顯示當時8間餐廳尚在營運並參與活動，包括位處銅鑼灣的「Coast 海饌 - 海鮮牛扒餐廳」、筲箕灣的「Dirty Skillet」。

赤柱美利樓兩餐廳均去年結業

旗下最知名的餐廳是位於赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），其中「帝樂」開業約20年，不過兩間餐廳均於去年4月結業；旗下餐廳「燒肉男」（Yakiniku Otoko）亦於今年2月全線結業。

曾透過拍賣場低調放售值4,540萬物業

景樂集團結業早已有跡可尋，據《香港01》去年6月報道，景樂集團（King Parrot）曾透過拍賣場低調放售旗下一籃子物業，包括一個尖沙咀諾士佛臺住宅單位、一個愉景灣單位、一個灣仔商廈單位及一個柴灣工廈單位。單以拍賣開價計，總值高達約4,540萬元。最終4伙物業均未獲競投，全數遭收回。

近日出售總部寫字樓

近日有報道指，景樂集團出售位於灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，成交價為2,499萬元，平均呎價不足7,000元，重回該廈2011年水平。翻查資料，該單位於2003年10月由照樂集團購入，惟自去年起以約2,600萬元放售。

景樂集團於6月6日通知員工終止業務，酒店及餐飲從業員協會及飲食業職工總會在社交平台發帖，表示十分關注景樂集團員工的權益問題。（網頁截圖）

景樂集團行政總裁周驪莉為本地的企業家，由於該集團曾於2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，因此享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。