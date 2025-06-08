景樂集團疑結業｜黃家和：港人和旅客消費力減　憂執笠潮陸續有來

【景樂集團／King Parrot Group／周驪莉】開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務。餐飲聯業協會會長黃家和表示，近年内地客較疫情前減、港人北上，加上經濟環境疲弱，旅客及港人消費力雙雙下降，餐飲業前景不明朗。他擔心本港食肆結業潮將會持續，希望政府多吸引高端旅客來港。



飲食業職工總會指，目前接獲過百名景樂集團員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，包括美孚的「家傳滬曉」。（OPENRICE圖片）

旅客港人消費力均跌 餐飲前景不明朗

黃家和表示，景樂集團用心經營，曾有段時間擁有30多間餐廳，惟近年本港旅客數目一直未回升至疫情前，加上内地旅客「窮遊」成風，他估計人均消費力比疫情前減弱約兩成。

另外，港人疫後習慣外遊消費，加上經濟下行，飲食上的消費力亦減弱15%，黃家和說對業界造成很大困擾，部分集團或為止蝕而選擇結業。

黃家和指，近年内地客減、港人北上，加上經濟環境疲弱，旅客及港人消費力雙雙下降，餐飲業前景不明朗。（資料圖片）

擔心食肆結業潮持續

黃家和留意到市面上越來越多空置鋪位，擔心食肆結業潮會持續。他會密切留意政府下半年引入及舉辦的盛事活動能否振興本地經濟，希望政府多吸引高端旅客，並推出活動帶動市民留港消費。

1992年創立建逾20個餐廳品牌

本地連鎖餐飲集團景樂集團於1992年創立，曾建立超過20個餐廳品牌，開設超過30間主題餐廳，包括中歐、韓國、中東菜等，到2024年6月只餘下11間餐廳尚在營業。

酒店及餐飲從業員協會在Facebook發帖，指開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。