THEi高科院時任講師涉藉威脅「肥佬」學生　索賄2萬元遭廉署檢控

廉政公署今日（9日）落案起訴一名68歲的香港高等教育科技學院（THEi高科院）前兼任講師，控告他涉嫌向學生收取賄款2萬元，以確保對方的畢業專題研習取得合格成績。被告已獲廉署准予保釋，將於下周三（11日）在東區裁判法院應訊。



香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

涉接受學生2萬元以確保畢業專題研習合格

被告吳瑞庭（68歲）為THEi高科院前兼任講師，案發時負責指導THEi高科院土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習。他涉嫌於去年12月10日從一名學生接受20,000元，以確保對方在畢業專題研習中獲得合格成績。

廉署早前接獲貪污投訴指，被告於2024年11月起多次向一名學生揚言不會給予其畢業專題研習合格成績，向對方索取賄款後，表示可保證給予該學生畢業專題研習合格成績。

廉署指THEi高科院禁止員工向學生索取或接受任何利益，在調查期間亦提供全面協助。廉署表示，重視教育界的廉潔水平，除了繼續嚴厲執法，亦會持續為教職員及學生舉辦防貪講座，加強他們對防貪法例的認識，協助院校鞏固廉潔文化。