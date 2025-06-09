THEi高科院時任講師涉藉威脅「肥佬」學生 索賄2萬元遭廉署檢控
撰文：林子慰
出版：更新：
廉政公署今日（9日）落案起訴一名68歲的香港高等教育科技學院（THEi高科院）前兼任講師，控告他涉嫌向學生收取賄款2萬元，以確保對方的畢業專題研習取得合格成績。被告已獲廉署准予保釋，將於下周三（11日）在東區裁判法院應訊。
涉接受學生2萬元以確保畢業專題研習合格
被告吳瑞庭（68歲）為THEi高科院前兼任講師，案發時負責指導THEi高科院土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習。他涉嫌於去年12月10日從一名學生接受20,000元，以確保對方在畢業專題研習中獲得合格成績。
廉署早前接獲貪污投訴指，被告於2024年11月起多次向一名學生揚言不會給予其畢業專題研習合格成績，向對方索取賄款後，表示可保證給予該學生畢業專題研習合格成績。
廉署指THEi高科院禁止員工向學生索取或接受任何利益，在調查期間亦提供全面協助。廉署表示，重視教育界的廉潔水平，除了繼續嚴厲執法，亦會持續為教職員及學生舉辦防貪講座，加強他們對防貪法例的認識，協助院校鞏固廉潔文化。
廉署起訴建行亞洲及渣打銀行客戶經理受賄 一人收47萬美元泰達幣印刷公司職員涉瞞利益衝突 委親屬送貨獲利120萬 3人遭廉署起訴廉署破分判商涉行賄換寬鬆監管鋼筋案 消息：涉長實安達臣首置盤蔚雨芯涉詐騙另一藝人投資美容院及挪用公款 涉580萬遭廉署起訴