西班牙進口急凍大紅蝦檢出水銀超標60%　食安中心指令停售下架

食環署食物安全中心今日（9日）公布，有從西班牙進口的急凍大紅蝦樣本中的水銀含量超標70%，已命令進口商奇達思優質食品停售及下架受影響產品，呼籲業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用受影響批次產品。



食環署。（資料圖片）

食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取一款西班牙進口的急凍大紅蝦樣本作檢測，結果顯示其金屬雜質汞（俗稱水銀）含量是百萬分之0.85，較法例上限的百萬分之0.5多出百萬分之0.35或70%。

產品資料如下：

產品名稱：急凍大紅蝦

來源地：西班牙

包裝批次：FCCAR25114

此日期前最佳：2027年4月

進口商：奇達思優質食品（Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited）



食安中心稱已通知涉事進口商的產品違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架，同時正追查產品來源和分銷情況；食安中心呼籲市民停止食用受影響批次的產品，業界如持有該批產品，亦應即時停止使用或出售。

食安中心續指，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。