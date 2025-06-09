西班牙進口急凍大紅蝦檢出水銀超標60% 食安中心指令停售下架
撰文：林子慰
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食環署食物安全中心今日（9日）公布，有從西班牙進口的急凍大紅蝦樣本中的水銀含量超標70%，已命令進口商奇達思優質食品停售及下架受影響產品，呼籲業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用受影響批次產品。
食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取一款西班牙進口的急凍大紅蝦樣本作檢測，結果顯示其金屬雜質汞（俗稱水銀）含量是百萬分之0.85，較法例上限的百萬分之0.5多出百萬分之0.35或70%。
產品資料如下：
產品名稱：急凍大紅蝦
來源地：西班牙
包裝批次：FCCAR25114
此日期前最佳：2027年4月
進口商：奇達思優質食品（Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited）
食安中心稱已通知涉事進口商的產品違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架，同時正追查產品來源和分銷情況；食安中心呼籲市民停止食用受影響批次的產品，業界如持有該批產品，亦應即時停止使用或出售。
食安中心續指，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。
根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。
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