大埔街坊店「許記麵家」豬耳檢出沙門氏菌　已按食安中心指示停售

食物安全中心今日（23日）公布，大埔「許記麵家」的豬耳樣本被檢出含致病原沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》的規定。中心已即時派員到場調查，該食肆已按中心指示停售和棄置相關豬耳食品。翻查網上資料，該食肆的招牌菜之一便包括涉事的「滷水豬耳仔」。



大埔食肆許記麵家的豬耳被食安中心檢出含致病原沙門氏菌。（Openrice圖片）

大埔許記麵家招牌菜之一滷水豬耳仔。（Openrice圖片）

食物安全中心公布，在大埔的粉麵店「許記麵家」抽取一個豬耳樣本檢測後，發現在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》規定25克即食食物樣本中，不得檢出沙門氏菌的準則。

「許記麵家」已按中心指示停售和棄置豬耳

食物安全中心指，已即時派員到「許記麵家」調查，並通知上述違規事項，該食肆已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，要求改善食物烹調流程，以及徹底清潔和消毒，調查仍然繼續。

沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。（資料圖片／潘思穎攝）

「許記麵家」或觸犯《公眾衞生及市政條例》

食物安全中心指，如有足夠證據，會提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用，若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

大埔許記麵家招牌菜之一滷水豬耳仔。（Openrice圖片）

「許記麵家」招牌菜包括涉事的滷水豬耳仔

翻查網上資料，「許記麵家」為一間街坊小店，位於大埔翠樂街11號美豐花園8號地舖，招牌菜包括招牌花雕醉雞、蝦子撈麵，以及涉事的「滷水豬耳仔」等。