海關招聘督察｜商科生因港劇盼加入紀律部隊　轉跑道考海關今就職

近年有不少大學畢業生選擇投考公務員，曾就讀中大工商管理的王瑋傑，畢業前始發現自己對商科工作不感興趣，自小受港產劇感染、參加童軍的他一直憧憬加入紀律部隊，故在畢業前投考海關督察，並成功通過遴選和基礎訓練，成為港口及海域科見習督察。他呼籲有志加入海關的大學生把握機會投考督察，指「唔好驚考唔考得中，試咗先！」海關正招聘督察職位，明日（11日）截止。



機場科空運貨物科督察簡佩玉（左）及港口及海域科見習督察王瑋傑（右）。（賴卓盈攝）

王瑋傑從小受港產影視感染，並有參加童軍，他一直憧憬加入紀律部隊，帶領團隊完成任務。（賴卓盈攝）

憧憬加入紀律部隊帶領團隊完成任務

剛完成海關基礎訓練、今首日就職的見習督察王瑋傑，讀中大工商管理出身，惟他在實習時才發現自己對商科工作提不上興趣。相反，自幼受港產影視作品渲染、參加童軍的他，一直憧憬加入紀律部隊，帶領團隊完成任務。

適逢當時海關招聘督察，他便在畢業前投考，成功通過遴選和海關基礎訓練。他憶述，當時身邊朋友同學都對此感到詫異，「你讀咗幾年IBBA（工商管理），忽然轉去考海關？」不過他指，由於朋友們知道海關工作穩定，亦可服務社會，故均支持他的選擇。

王瑋傑建議有意投考者多了解時事：唔好咁多包袱，試咗先！

王瑋傑表示，訓練期間除了要訓練體能，還要熟讀法律知識，一度令他感到辛苦。惟他稱，訓練的艱苦能磨練意志和能力，幫助他勝任海關工作，故堅持完成訓練，稱「幾辛苦都值得！」

他呼籲即將畢業，又有志加入海關的大學生投考督察，指「唔好驚考唔考得中，唔好咁多包袱，試咗先！」他並建議有意投考者平時多了解時事，以便在遴選中突圍而出。

簡佩玉曾從事市場推廣和公共關係的寫字樓工作，其後更加入政府成為二級行政主任，但喜歡挑戰的她一直在工作中找不到滿足感，因此加入海關。（賴卓盈攝）

女督察簡佩玉因寫字樓工找不到滿足感故加入海關

機場科空運貨物科督察簡佩玉，曾就讀科技大學環球中國研究。畢業後她從事市場推廣和公共關係的寫字樓工作，其後更加入政府成為二級行政主任（EO）。不過，生性外向、喜歡挑戰的她一直在文職工作找不到滿足感，「好似每日重複一式一樣嘅工作，好擔心未來30年嘅生活係咪都會咁。」

2021年，正感迷茫的簡佩玉剛好看到海關招聘，逐漸了解到海關工作的多元性，例如前線執法、調查等等，故選擇投考。入職4年，她主要負責機場的清關及貨物檢驗工作，她曾在機場偵破有不法分子將可卡因藏於電腦板，感到相當有滿足感，她說「平時電視上見到嘅情節，真係喺現實中發生。」

投考海關督察要「過五關斬六將」，除了筆試、面試等，還要通過體能測試。簡佩玉說男女體能測試要求一樣，女生或感到有挑戰性。她憶述當時為了準備投考，提前參加了瑜伽班、跑步、練習穿梯等，她鼓勵有意投考者亦提早訓練體能。

簡佩玉又指，現時香港海關與內地及國際部門和合作增多，兩文三語更顯重要，呼籲有意投靠者提升語文及溝通能力。

海關督察招聘將在明日截止，投考者除了需符合最低學歷要求，還要操流利粵語及英語、通過筆試、小組討論、體能測試及視力測試。詳細招聘條件可參考海關網站。