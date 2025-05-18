海關招聘｜感文職工作如無形枷鎖　好動女EO轉跑道考海關督察

海關周六（17日）在大欖海關學院舉辦招聘體驗日，讓有意投考海關督察率先體驗，兩位現任海關督察也分享由因文職工作「悶」，遂「轉跑道」投考海關督察。



自細就讀女校的簡佩玉大學畢業後從事市場推廣和公共關係寫字樓工作，其後更加入政府成為二級行政主任（EO）。「呢種喺別人眼中看似安穩嘅文職工作，慢慢變成一種無形嘅枷鎖」，好動、喜歡戶外工作的她在網上看到有關督察招聘廣告，於是決定跳出舒適圈，投考海關，「用行動證明女生，除咗溫婉端莊，亦可以有很多可能性。」



香港海關學院院長黎景豪（中）介紹招募海關督察；現任海關督察的胡旨逵（左）及簡佩玉（右）都是因文職工作「悶」，遂「轉跑道」投考海關督察。（香港海關提供圖片）

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

海關督察招聘由本周四開始 大學三年級學生可報考

香港海關學院院長黎景豪在體驗日上表示，每年一次的海關督察職位招聘由本星期四（22日）開始，6月11日截止。預計通過今年遴選的考生，將於明年上半年接受訓練，下半年入職，沒有計劃調整入職門檻。

他表示,海關接受正就讀或即將入讀大學三年級的大學生，提早遞交海關督察申請，通過遴選將獲得暫取資格，滿足入職要求後，在畢業後加入海關，過去有16名大學生成功通過遴選，當中3人已經入班接受訓練。

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

考到公務員EO 惟性格好動 決定跳出舒適圈考海關督察

現隸屬於機場科空運貨物課的督察簡佩玉分，在在會上享加入海關過程。她自小就讀女校，到大學主修環球中國研究，「我身邊嘅同學大多喺比較內㪘嘅文靜女生，家人無形中都希望我可以成為呢類溫婉端莊嘅模樣。」因此大學畢業後，就從事市場推廣和公共關係的寫字樓工作，其後更加入政府成為二級行政主任（EO）。

不過，簡佩玉性格好動、外向，「呢種喺別人眼中看似安穩嘅文職工作，慢慢變成一種無形嘅枷鎖。為咗改變千篇一律嘅生活，我反覆思考有咩職業滿足我外向、好動嘅性格。」

在迷惘時剛好在網上看到海關督察的招聘廣告，遂開始了解海關督察的日常工作，發現原來有很多面向，例如當時剛剛推出的單一貿易窗口，遠至日常前線執法工作，「對我來說，都係十分有趣同具挑戰性嘅項目。」她遂於2020年「決定跳出舒適圈」投考海關。

用行動證明女生，除咗溫婉端莊，亦可以有很多可能性。 海關機場科空運貨物課督察簡佩玉

機場破獲人生第一宗走私毒品案件

簡佩玉說，加入海關4年，多元化和富有挑戰性的海關工作，為她帶來滿滿成功感，例如她曾代表部門參加國際創科展，向本地政商界、創科界代表講解香港海關「智慧海關」各種應用；又以小隊指揮官身份，在機場帶領隊員整理和分析走私情報，破獲人生第一宗走私毒品案件。

她表示，海關亦提供不少空間讓職員發展個人興趣。她在大學時期曾接觸龍舟運動，可惜畢業投身私人市場後，就無機會繼續這項運動，直至加入海關，認識了海關龍舟隊，得以再次享受這項運動，真正做到工作和生活平衡。

我相信只要用心，不論男女，都有機會喺海關發揮所長。 海關機場科空運貨物課督察簡佩玉

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

香港海關5月17日在大欖海關學院舉辦招聘體驗日,有約500人報名參與。除了入職講座，也有體能測試。（香港海關提供圖片）

放棄會計工作考到海關督察 工作原來扮鬼扮馬、上山下海攀山越嶺

屬於海關調查科督察的胡旨逵也是中途轉跑道。他在會上分享說，在大學主修會計，畢業後順理成章在私人市場上面從事會計工作，之後順利通過專業資格考試。但此時他也開始發現，來來去去都是單一工作內容，「怕悶嘅我想像唔到未來30年都做重覆嘅工作會變成點樣。」

該兩年會計工作，令他更加了解自己想要充滿挑戰性又有意義的職業，而海關多元化範疇動靜結合，較靜的有評稅和便利商貿，動態的有清關和調查工作，所以就決心放低會計專業，投考海關督察。

他表示，入職不久就轉去最感興趣的調查科，主力走私調查，最難忘為全天候監視住可疑倉庫，「我同同事扮鬼扮馬，去進行監察」；又試過上山下海，攀山越嶺，去偏遠地區埋伏，務求將走私集團一網打盡。

而家諗返轉頭，我8年前轉換跑道嘅決定做得非常正確，若果當初繼續從事會計工作，就一定唔會經歷到呢啲咁刺激同特別嘅情況。 海關調查科督察胡旨逵

胡旨逵鼓勵「渴望挑戰嘅有志之士」，如已在私人市場工作了一段時間，猶豫緊轉換跑道，可考慮投考海關督察。至於已經下定決心投考的，務必要好好努力裝備自己，無論是專業知識、身體、還是心理素質都可以幫助突圍而出。

海關在大欖海關學院舉辦招聘體驗日，有約500人參與。活動同步線上直播，設獲取錄考生經驗分享、小組討論體驗、模擬筆試（第一部份）及體能測驗體驗，其中體能測試包括穿梯、立定跳遠、靜態肌力測試和800米跑步速體驗區。海關會於5月31日另設一場體驗日。