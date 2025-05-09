陳肇鈞爭冧莊香港足球先生：超越自己　港隊對印度成啟德主場首仗

「2024/25年度香港足球明星選舉」周六（10日）起開始投票，去屆足球先生陳肇鈞力爭衛冕；足總也落實港足下月對印度的亞洲盃外圍賽，將在啟德主場館舉行。



今屆足球明星選舉頒獎禮於5月28日舉行，但會移師合和酒店舉行。選舉共設18個獎項，包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）、球員之星（1名）。

去年增設的港超聯最佳港隊球員，今年演變成最佳港隊球員（1名），候選人不限效力港超聯，但必須於去年9月至今年3月期間為大港腳上陣。

今屆足球明星選舉頒獎禮於5月28日舉行。（袁志浩攝）

今屆球員只需在2025年5月1日前、在本地各項賽事累計上陣不少於10場便自動入圍。而「最佳十一人」則維持以1名守門員、4名後衛、3名中場及3名前鋒的陣式選出。

「最佳十一人」評分機制如下：

1. 球迷公眾投票（40%）

2. 各支香港超級聯賽球隊主教練（10%）

3. 各支香港超級聯賽球隊隊長（10%）

4. 香港體育記者協會及於本會登記的傳媒機構（每單位只限一票）（20%）

5. 評審委員會（20%）（包括港足主教練韋斯活）

6. 中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員得主，每個獎項可於總分上獲額外0.5分

7. 中銀人壽香港超級聯賽每場「最佳球員」獎項，每個獎項可於總分上獲額外0.2分



去屆成為四料足球先生的陳肇鈞，今屆力爭衛冕，或可成為自2007/08年球季的李海強後，第一位冧莊的足球先生。最近在比賽中受傷的他預計下周中可復出練習，希望不會影響球隊爭標或自己競逐獎項的機會，「最後一個月對球隊成績最關鍵，大家也會視乎聯賽冠軍是誰而投票，也會看你最後階段的表現，所以受傷是一個打擊。」

上屆香港足球先生陳肇鈞。（袁志浩攝）

陳肇鈞認為，東方射手巴科爾與理文翼鋒艾華頓都是自己的最大對手，兩人都值得獲獎，對於衛冕，他抱平常心看待，「就算今年失落獎項，我也知道自己下年可與他們再鬥過，獎項未必能完全反映勝利，終極勝利是擊敗自己。」他指去年獲獎後被認為會狀態下跌，但結果自己不論在數據或心態上都更強，「得獎與否，我都超越了自己，很滿意。」

他感嘆自己已老了一歲，「保養」之道是懂得平衡心態，「足球是團體運動，你幫人人幫你，不要每場都這樣繃緊，感染隊友去幫輕自己。」

費蘭度於2016/17年度曾當選香港足球先生；劉智樂今季各項賽事入14球，是少數達到此成就的華人球員。（袁志浩攝）

今屆公眾投票將全部於網上完成，球迷可由5月10日下午3時正起，至5月25日（港超煞科日）晚上11時59分投票，投票網站稍後於足總社交媒體平台公布。

足總主席霍啟剛宣布6月兩場港隊賽事詳情。（袁志浩攝）

另外，足總主席霍啟剛宣布，港隊落實於6月5日在香港大球場友賽尼泊爾，6月10日主場對印度的亞洲盃外圍賽，就確定於啟德主場館舉行。他解釋指希望以亞洲盃外圍賽成為港隊啟德主場首戰，而總幹事張炎有就補充，會與啟德體育園商討，盡量安排港隊在主場館練習，以熟習場地。