巴科爾當選雙料香港足球先生　「感謝大家當我是位好球員」

香港足球明星選舉周三（28日）晚於灣仔合和酒店舉行，來自加納的西班牙籍前鋒巴科爾當選今屆香港足球先生。



效力東方的前鋒巴科爾，今季港超聯攻入21球，早前已成為神射手，今晚更贏得「最佳前鋒」及壓軸大獎，成為雙料香港足球先生。

巴科爾成為雙料香港足球先生。（夏家朗攝）

「我真的十分高興，因為作為足球員，這是你生涯能贏最好的獎項之一。我要多謝球隊每一個人，因為他們每場都幫了我很多。」

這位加納裔西班牙籍球員，2023年夏天來港，去年已贏過神射手、「球員之星」及「最佳前鋒」，今季他更進一步，只用兩季已經登頂，「這真的很神奇，尤其是香港有這麼多出色的球員，能夠在第二季就贏得足球先生真的很幸運，感謝大家把我視作一位好球員。」

巴科爾連續兩季當選最佳前鋒。（夏家朗攝）

巴科爾今季不止在本地比賽交出成績，代表東方參與亞冠盃次級聯賽，在日職廣島三箭身上也取得入球，早有傳他來季會離隊他投。

對於未來，他沒有給予肯定的答案，「我們仍在討論之中，很快就會公布。」然而他表示自己會留在香港，「下季的目標是比今季進步，這會很艱難，但正是我的職責。」