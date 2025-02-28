香港足球遊戲節目《港Chill聯》EP.2 謝家榮唔記得佢：好大鑊
撰文：袁志浩
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《01體育》製作的香港足球遊戲節目——香港Chill級足球聯賽，希望透過遊戲，發掘球員們的另一面，讓球迷與讀者「Chill住」認識港超聯、球會與球員。
顧名思義，港Chill聯是一個聯賽，賽事共分5輪，每輪比賽都會由今季港超聯9支球隊各派一員參與遊戲，所得分數將累積至季尾，決出最終冠軍得主。
第二集考考大家記性，跟港超球會有關，看看誰竟忘記前球會，立即去片！
重溫《港Chill聯》第一輪：
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