香港足球遊戲節目《港Chill聯》EP.2　謝家榮唔記得佢：好大鑊

《01體育》製作的香港足球遊戲節目——香港Chill級足球聯賽，希望透過遊戲，發掘球員們的另一面，讓球迷與讀者「Chill住」認識港超聯、球會與球員。

顧名思義，港Chill聯是一個聯賽，賽事共分5輪，每輪比賽都會由今季港超聯9支球隊各派一員參與遊戲，所得分數將累積至季尾，決出最終冠軍得主。

第二集考考大家記性，跟港超球會有關，看看誰竟忘記前球會，立即去片！



重溫《港Chill聯》第一輪：