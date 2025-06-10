孟加拉裔父母涉殺47日大兒子　謀殺虐兒2罪成　兩人聞判無反應

孟加拉裔父母把出生47天的兒子送院，當時男嬰多處骨折，頭部亦受創，留醫6天後死亡，醫生見父母異常冷靜覺可疑。驗屍時發現，男嬰的兩邊共8條肋骨骨折。警方拘捕該對父母後，他們指稱是男嬰22個月大的哥哥所為，猜測哥哥曾從行李箱跳下並傷及弟弟，兩被告又透露，早上雖發現兒子動作遲緩，但兩人仍洗澡等在個多小時後才把兒子送院。控方不信納兩人說法，控告男嬰父母謀殺及虐兒罪。由3男4女組成的陪審團，今(10日)經約4小時退庭商議，一致裁定兩名被告兩罪成立。兩名被告得知結果後，沒有反應，法官押後至明天判刑。



男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），兩人均是孟加拉裔，被控1項謀殺罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺兒子何義文。他們亦同被控1項殘酷對待兒童罪，指他們於同年8月8日至24日，對32至48日大的何義文故意襲擊、虐待和忽略，導致他受不必要的損害。

男被告Hossain Md. Imran及女被告Akter Mrs Farzana否謀殺兒子何義文，在高等法院受審。（梁偉權攝）

兩被告見義文失知覺個多小時才送院

控方案情指，事主Hossain Iyman（中文名字為何義文，下稱：義文）於2019年7月8日在港出生，他和22月大的兄長、父母（即兩名被告）居於深水埗一個劏房單位。兩名被告在同年8月24日發現義文不飲母乳，四肢沒有如常郁動，眼睛也沒有正常開合，但未有報警，在義文失去知覺1個半小時後，才帶義文到醫院救治。而閉路電視片段顯示，兩名被告當時看來冷靜，並不趕急。

義文8條肋骨骨折

義文送院時的臉頰和額頭有多處瘀傷、鼻孔有擦傷，其大腿和肋骨亦有多處骨折。此外，義文的頭部亦嚴重受傷，包括腦出血和大腦腫脹，連接腦神經的細胞亦受損。事主留醫6天，最終在同年8月30日不治，他只活了53天。而驗屍時則發現，義文的左右兩邊分別有1條和7條肋骨骨折。控方指，義文多處骨折和頭部受傷，均屬致命，其中肋骨骨折顯示他曾受大力的擠壓。

男被告指長子頑皮

審訊時，控方播放男被告的多個錄影會面，他指當時22個月大長子有點頑皮，會突然發脾氣和大叫，又曾打父母和打弟弟義文，包括咬義文的鼻、手和腳，令義文手留下痕跡。

指長子妒忌義文

他又稱，曾兩次目擊長子踩義文。當時義文入睡或玩耍，長子突然把腳放義文的額頭和嘴巴上。男被告又指，長子妒忌義文，他和妻子抱著義文時，長子會衝向他們，及咬父母，或用指甲抓他們。

他在錄影會面前一星期，長子曾抱起義文，期間義文跌在地上。他見義文之後沒有異常，女被告因此未有帶義文求醫。

當日見義文緩慢但監飲母乳

於2019年8月24日早上8時許，他的妻子喚醒他，指長子躺在義文身上，義文當時哭泣。義文於9時許活動變得緩慢，但仍然可以飲母乳。其後義文的眼睛開合變得非常慢，他遂帶義文到醫院求診。

案件編號：HCCC296/2023