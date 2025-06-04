六四｜維園男子持電子蠟燭被帶上警車　國安處等五名警隊高層視察

今天（4日）是六四事件發生36年，警方在銅鑼灣維園一帶加強佈防，出動裝甲車「劍齒虎」，期間截查市民，至少6人被帶上警車，包括社運人士雷玉蓮。其中，一名男子在維園手持電子蠟燭，被警員帶走。另外有兩名女士在維園手持白花，同樣被帶走。



五名警方高層落場視察，掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩下午到維園，同行的包括警務處國家安全處處長江學禮，及最近被美國列入制裁名單的警務處助理處長(國家安全)王忠巡。晚上，警務處副處長(行動)葉雲龍和行動處處長呂錦豪到百德新街。



警方表示，截至晚上11時半，警方在港島中區、灣仔及東區共有12人涉嫌作出擾亂秩序行為被拘捕或帶返警署作進一步調查，當中四人正被扣留調查，其他八人在調查後獲准離開。



+ 1

警方六四在銅鑼灣東角道過路處設置阻車器。（吳焜曜攝）

銅鑼灣加強警力 東角道設阻車器

警方早上起在銅鑼灣加強警力，多輛警車戒備，警員穿上防刺戰術背心，在崇光百貨對開，以及維園一帶巡邏，並於東角道過路處設置阻車器。

警方六四在銅鑼灣維園加強佈防。（梁鵬威攝）

老伯展示標語被請走

下午約三時，一名老伯在崇光百貨對出展示紙牌，印有前蘇聯總書記戈爾巴喬夫語錄，警員警告他收起標語，「立刻停止你嘅行為，如果唔係會作出拘捕」 ，隨後將他送至港鐵銅鑼灣站離開。

社運人士雷玉蓮六四在銅鑼灣被帶上警車。（吳焜曜攝）

社運人士雷玉蓮銅鑼灣被帶走

下午四時半，社運人士雷玉蓮乘港鐵到銅鑼灣，步出東角道一帶後被帶上警車，現場有警員表示「帶佢返去傾吓計」。

維園「家鄉市集」橫跨六四舉行。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

維園男持電子蠟燭被帶上警車

裝甲車「劍齒虎」停靠在維園附近，一名穿黑衣的男子在維園噴水池附近坐下，手持兩個電子白蠟燭，多名警員將他包圍，截查身份後，帶他上警車。現場所見，有份參與行動的包括警察隊員佐級協會主席林志偉。

多名警員將持電子蠟燭的黑衣男子包圍。現場所見，有份參與行動的包括警察隊員佐級協會主席林志偉。（楊凱力攝）

持電子蠟燭的黑衣男子六四在維園被多名警員帶上警車。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣維園警方部署。（梁鵬威攝）

三名警方國安處高層視察銅鑼灣

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩下午5時許，到銅鑼灣一帶視察。陪同他的包括警務處國家安全處處長江學禮，以及今年四月被美國列入制裁名單的警務處助理處長(國家安全1)王忠巡。

警務處助理處長(國家安全1)王忠巡六四視察銅鑼灣警方部署。（吳焜曜攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（吳焜曜攝）

視察期間，大批警員開路維持秩序，簡啟恩問候警方便衣人員，了解部署。去年六四，簡啟恩亦曾聯同江學禮到維園巡視，了解佈防。

警務處副處長(行動)葉雲龍和行動處處長呂錦豪，六四視察銅鑼灣警方部署。（吳焜曜攝）

晚上，警務處副處長(行動)葉雲龍和行動處處長呂錦豪到百德新街。

+ 4

女士展示白花被送走

下午6時許，一名女士在東角道一帶取出白花，之後被警方截查，並將她送至銅鑼灣港鐵站離開。

女子維園手持白花被截查

晚上7時許，兩名身穿校服的女子行經維園噴水池對開被警員截查，其中一人手持白花。兩人其後被帶上警車。

六四兩名身穿校服的女子行經維園噴水池對開被警員截查，其中一人手持白花。兩人其後被帶上警車。（梁鵬威攝）

六四一名戴耳機的黑衣男子在銅鑼灣被帶上警車。（吳焜曜攝）

六四一名戴耳機的黑衣男子在銅鑼灣被帶上警車。（吳焜曜攝）

晚上8時許，一名戴耳機的黑衣男子攜狗隻到銅鑼灣，LED頸圈上顯示「香港人加油」，警方截查他，其後將他帶上警車。

+ 3

多個西方國家駐港領事館，包括美國、加拿大和澳洲，今日在社交平台專頁上載燭光照，英國總領事館則在 Facebook 上載一張有空櫈及「未敢忘記」等字眼的照片。

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

六四銅鑼灣維園情況。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防，截查市民。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

12人被捕或帶返警署調查 8人已獲准離開 包括一內地女子

警方午前表示，截至晚上11時半，警方在港島中區、灣仔及東區共有12人涉嫌作出擾亂秩序行為被拘捕或帶返警署作進一步調查。

其中一名26歲內地女子今日下午在花園道公眾地方形跡可疑，人員上前截查期間，該名女子未能向人員出示有效身份證明文件，涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕，她被帶返警署作進一步調查，其後獲准離開。一名24歲本地男子晚上在興發街附近形跡可疑，人員上前截查期間，該名男子懷疑情緒激動，拒絕合作，涉嫌「阻撓在正當執行職務的警務人員」被捕，現正被扣留調查。

灣仔區及東區另有五男五女因涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，他們年齡介乎15至69歲。其中三人現正被扣留調查，其餘七人調查後獲准離開。

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

銅鑼灣維園舉行「家鄉市集」橫跨六四。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

維園點蠟燭悼念六四有否問題？李家超：任何日子都要守法

行政長官李家超昨天（3日）出席行政會議前，被問到如果有市民在銅鑼灣或維園一帶點蠟燭或穿有標語的衣服悼念六四有沒有問題，會如何平衡市民的權利自由；另外有去年被截查的市民反映收到警方來電詢問六四行程，是否代表當晚在該處一帶出現也有違法風險。

李家超表示，任何活動、無論在哪天，必須符合法律要求，不能違反法律。他續稱，執法部門會針對任何違法行為，很果斷及嚴格地依法處理。他提醒，危害國家安全的行為是嚴重罪行，所以政府針對打擊危害國安行為和活動，有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。