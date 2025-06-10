社工在院舍非禮兩男生罪成　曾稱想滿足摸人下體的慾望　判囚3年

男社工涉在男童宿舍工作時非禮院內數名15歲男童，包括趁男童睡覺時伸手入褲襠摸私處及為其手淫，又以示範內地公安搜身動作為由，借機摸男童下體。社工早前被裁定3項涉及兩名男童的非禮罪成，案件今（10日）於區域法院（暫代屯門法院）判刑。暫委法官鄧少雄指，宿舍理應提供安全及受保護的環境，被告卻濫用職權非禮男童，令男童的精神和心理受創，被告未顯示悔意，判監3年。



涉及兩名男童的3項非禮罪成

被告KE（37歲，社工）被控4項猥褻侵犯罪，指他於2023年6月某日及7月10日在宿舍兩度猥褻侵犯Z，以及在同年7月10日在宿舍分別猥褻侵犯X和Y。3名男童案發時15歲。鄧官裁定被告針對非禮男童Z及X的3項控罪成立，涉及Y的一罪則罪名不成立。

原本任職社工的被告KE，就3項非禮罪，在屯門法院(暫代區域法院)被判囚3年。

被告曾以示範搜身為名非禮其中一名事主

Z和X的案情指，被告趁Z睡覺時手入Z的內褲摸他的下體並為他手淫，被告其後重施故技，Z怒罵被告，被告卻笑著離開；被告與男童X在房間聊天時，示範內地公安搜身，隔褲摸X的下體，再伸手入X的內褲摸其陽具。被告在與警方的錄影會面稱，他想滿足摸別人下體的慾望。

事發宿舍為有情緒和行為問題男童而設

鄧官判刑時指，涉案宿舍是為有情緒和行為問題的男童而設，原意為男童提供安全及保護的環境。惟被告身為宿舍社工，不但沒保護男童，更伺機侵犯，對男童造成額外打擊。

報告指被告或受男童性吸引

鄧官指，被告年紀相差約22年，被告是宿舍社工，與寄宿的男童存在巨大的權力差異。心理報告顯示，被告或受男童性吸引，其重犯機會為中度偏低，被告沒顯示出悔意，不能獲減刑機會。鄧官就3罪俱以15個月為起刑點，部份刑期分期執行，考慮到被告長期做義工，減刑3個月後判囚3年。

案件編號：DCCC392/2024