社工涉非禮寄宿男童　曾稱想滿足摸人慾望　裁非禮其中兩童罪成

宿舍男社工涉非禮3名15歲男童，包括在男童睡覺時，伸手入男童的褲襠，摸他的私處及為其手淫，又以示範內地公安搜身動作為由，借機摸男童下體。社工在警誡下承認，與男童「玩」時有身體接觸，男童或誤會被非禮，他亦曾在會面錄影時承認，有摸其中一名男童下體以滿足他想摸人的慾望。案件今（8日）於區域法院裁決，暫委法官鄧少雄認為涉及2名事主的3項非禮罪成，把案押後至6月10日在屯門法院判刑，被告期間須還柙。



被告被控4罪有3罪成

被告KE（37歲，社工）被控4項猥褻侵犯罪，指他於2023年6月某日及7月10日在宿舍兩度猥褻侵犯Z，以及在同年7月10日在宿舍分別猥褻侵犯X和Y。3名男童案發時15歲。鄧官裁定被告就非禮男童Z及X的3項控罪罪成，涉及Y的一罪則罪名不成立。

任社工的被告KE，在區域法院被裁定3項非禮罪成。(黃浩謙攝)

案發宿舍為有情緒及行為問題男童而設

控方案情指，3名男事主X、Y及Z涉案時居住的宿舍，是專為8至18歲，有情緒及行為問題的男童住宿，被告2022年起任該宿舍的社工，負責管理及輔導院內男童。

事主Z稱遭被告非禮兩次

男童Z患有過度活躍症及語言障礙，他指2023年6月，被告走進他的房間並在他睡覺時，伸手入Z的內褲摸他的下體並為他手淫，直至有人進入房間。同年7月10日的下午，Z與朋友在房間玩摔角時，被告再次入房，並以同樣手法非禮Z，Z感到下體有反應並怒罵，被告則笑著離開。

被告同晚非禮Y及X

同晚8時許，男童Y從外返回宿舍，被告對Y進行搜身時，隔著短褲摸Y的私處，又問Y是否在私處藏有違禁品。

同晚9時許，被告入男童X的房間聊天，被告示範內地公安搜身，先是隔褲摸X的下體，之後再伸手入X的內褲摸其陽具約10分鐘。

被告警誡下認有摸過X及Z

被告在與警方的錄影會面稱，他向X示範內地警察搜身時，有拍打X的大腿，並隔著褲和伸入褲摸X的下體約10秒，因為他想滿足摸人下體的慾望。

關於Z和Y事件，被告稱，可能是在與Z打罵時，混亂間不經意摸到Z的下體。他指Z偶爾會「攻擊」其下體，故他以「攻擊」回應。但他否認對Y搜身時摸Y下體。

辯方反對該錄影會面呈堂，並指警方調查時未有警誡被告。

官質疑警教被告完整辯護理由

鄧官卻認為被告說法自相矛盾，如他指警員在洗手間問他：「你有冇同個𡃁仔 搭膊頭 、擊掌 、篤吓腰呢啲平常互動？好似搭地鐵咁，迫來迫去，掂到好平常。」鄧官指，如警員要冤枉被告，無需主動向被告提供完整的辯護理由。此外，被告只是片面之詞，沒有獨⽴證據⽀持，且充滿⽭盾 ，如他指警員在其手機發現陰莖照片，但沒有時時沒收其手機，認為不合常理。

被告有知識應明在草圖簽署的理由

鄧官又指，被告是有知識，有人生及社會經驗的成年人，不可能誤解在草圖上簽署的理由，亦未見警員有剝削被告權利的行為，故不接納被告是在威逼利誘下進⾏錄影會⾯，被告亦清楚其權利，認為被告是自願作供。

Z肢體語言顯示受事件困擾

有關被告非禮Z的指控，鄧官指Z作供時的肢體語言及整體行為，如他有掩面、逃避臨床心理學家的眼神、語音不清、聲量降低、抗拒等情況，認為Z是受事件困擾，相信Z稱被性侵的事有發生，裁定被告涉及Z的兩項非禮罪成。

證人指X投訴時口顫身震

就針對X的非禮指控，X的證供亦與證人陳主任及另一名證人的口供吻合，證人並指X向他投訴時口顫及身震，認為X口供可信。相反被告就這項指控，最少說了4個不同版本，如他被捕後稱X有身體接觸及有碰X下體，又稱是貪玩才故意摸X；但被告庭上卻稱沒有觸碰，認為被告並不諴實。

閉路電視片未能證Y的供詞

但針對Y的非禮罪，閉路電視片段未能顯示Y與另4名舍友進入導師房時的情況，無法確定Y證供的真確性和經過，故被告對Y的非禮並不成立。

案件編號：DCCC392/2024