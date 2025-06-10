G-Dragon澳門演唱會｜69名「義工」賣周邊實為黑工 近9成內地生
韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）6月6日至8日在澳門演出，澳門治安警察局聯同勞工事務局上周六（7日）到周邊紀念品售賣區打擊黑工。事隔3日，治安警指3名演唱會內地負責人在網上招攬「志願者」，有69名非本地人響應涉嫌做「黑工」或「過界工作」，當中60人是澳門內地大學生，所有人均否認工作有收報酬。
3名負責人被移送檢察院，或會面臨起訴，而69名「志願者」仍在澳門，暫時僅列作證人。澳門政府昨日（9日）曾指，任何企圖以「志願者」名義規避工作許可制度的行為，均屬違法。
韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）舉行世界巡迴演唱會，6月6日至8日於澳門銀河綜藝館演出。6月7日，澳門治安警察局聯同勞工局於演唱會紀念品售賣區打擊黑工，有96名非本地工作人員接受身份調查，另外兩人被帶回警局調查。
3內地負責人網上招志願者 69人涉做黑工
澳門治安警今日（10日）交代案情，指有3名內地女介乎30至40多歲，聲稱是兩間內地公司的負責人。她們早前在網上以「志願者」名義招攬工作人員，售賣演唱會周邊紀念品。
經查證後，有68名工作人員是非法在澳門工作的「黑工」，當中有60個是在澳門就讀大學的內地生。另有一名30多歲內地男子，原本為一間酒店的外勞，當日到紀念品店「過界工作」，違反澳門政府對外勞的規定。
69黑工否認有收取報酬 暫僅列作證人跟進
69人均否認有收取報酬，但實際上僱主有否支付薪金，治安警稱暫時未有資料。3名負責人涉嫌觸犯僱用罪，被警方落案並移送檢察院跟進。其餘69名「黑工」及「過界勞工」目前身處澳門，暫時僅列作證人跟進調查。
澳勞工局：志願服務僅適用於非牟利性質活動
早前網上有人聲稱非本地居民在澳門做義工不違法，勞工局與治安警察局昨日（9日）表示，任何非本地居民在澳門從事工作或活動，依法須事先取得相關工作許可。而志願服務僅適用於非牟利性質的公益活動，且參與者不得收取任何形式的報酬。
勞工局強調，任何企圖以「志願者」名義規避工作許可制度的行為，均屬違法，僱主有可能觸犯「不合規範的僱用罪」，最高可被判處兩年徒刑，而從事黑工的非居民亦可能觸犯行政違法，可被處罰最高1萬澳門元的罰款。