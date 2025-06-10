G-Dragon澳門演唱會｜69名「義工」賣周邊實為黑工　近9成內地生

韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）6月6日至8日在澳門演出，澳門治安警察局聯同勞工事務局上周六（7日）到周邊紀念品售賣區打擊黑工。事隔3日，治安警指3名演唱會內地負責人在網上招攬「志願者」，有69名非本地人響應涉嫌做「黑工」或「過界工作」，當中60人是澳門內地大學生，所有人均否認工作有收報酬。



3名負責人被移送檢察院，或會面臨起訴，而69名「志願者」仍在澳門，暫時僅列作證人。澳門政府昨日（9日）曾指，任何企圖以「志願者」名義規避工作許可制度的行為，均屬違法。



澳門治安警察局公布，6月7日約10時30分，警方聯同勞工局人員到銀河綜藝館一個演唱會活動展開聯合巡查行動。（threads／mdanson_y圖片）

韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）舉行世界巡迴演唱會，6月6日至8日於澳門銀河綜藝館演出。6月7日，澳門治安警察局聯同勞工局於演唱會紀念品售賣區打擊黑工，有96名非本地工作人員接受身份調查，另外兩人被帶回警局調查。

G-DRAGON巡演首次啓用的中控系統應援棒在會場營造出斑斕花海，無人機組成的G-DRAGON面容點亮春日夜空。(公關提供)

3內地負責人網上招志願者 69人涉做黑工

澳門治安警今日（10日）交代案情，指有3名內地女介乎30至40多歲，聲稱是兩間內地公司的負責人。她們早前在網上以「志願者」名義招攬工作人員，售賣演唱會周邊紀念品。

經查證後，有68名工作人員是非法在澳門工作的「黑工」，當中有60個是在澳門就讀大學的內地生。另有一名30多歲內地男子，原本為一間酒店的外勞，當日到紀念品店「過界工作」，違反澳門政府對外勞的規定。

韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）6月6日至8日於澳門銀河綜藝館演出。（郭倩雯攝）

69黑工否認有收取報酬 暫僅列作證人跟進

69人均否認有收取報酬，但實際上僱主有否支付薪金，治安警稱暫時未有資料。3名負責人涉嫌觸犯僱用罪，被警方落案並移送檢察院跟進。其餘69名「黑工」及「過界勞工」目前身處澳門，暫時僅列作證人跟進調查。

G-DRAGON於3月29日、30日兩日在位於高陽市山西區的高陽綜合運動場開唱。(公關提供)

澳勞工局：志願服務僅適用於非牟利性質活動

早前網上有人聲稱非本地居民在澳門做義工不違法，勞工局與治安警察局昨日（9日）表示，任何非本地居民在澳門從事工作或活動，依法須事先取得相關工作許可。而志願服務僅適用於非牟利性質的公益活動，且參與者不得收取任何形式的報酬。

勞工局強調，任何企圖以「志願者」名義規避工作許可制度的行為，均屬違法，僱主有可能觸犯「不合規範的僱用罪」，最高可被判處兩年徒刑，而從事黑工的非居民亦可能觸犯行政違法，可被處罰最高1萬澳門元的罰款。