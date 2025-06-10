女老師FB發帖文被革職覆核勝訴　政府指損害公眾利益　求推翻決定

官立中學女教師被指在2019年反修例事件期間，在Facebook只限朋友閱讀的版面中，發表包括「黑警真係應該死全家㗎！」等言論，遭公務員事務局下令革職兼剝奪退休福利。女教師早前提出司法覆核，高院認為懲處過重裁定她勝訴，並撤銷局方決定。局方不服裁決，今（10日）在上訴庭的聆訊指，涉案帖文內容涉及仇恨和鼓吹暴力，女教師的行為屬嚴重行為不當，損害公眾利益，把她革職是合理決定。法官稱會在9個月內頒布書面裁決。



是次司法覆核的申請人為譚玉芬，答辯人為公務員事務局局長。申請人被指於2019年6月中至9月期間，在Facebook發布不恰當的信息，包括「黑警真係應該死全家㗎！」、「不過唔係家禽類嘅女人，又點會揀爛仔嚟嫁吖」。紀律聆訊於2022年1月進行，最終裁定申請人行為不當，公務員事務局於翌年決定，把她革職兼剝奪退休福利。

申請人譚玉芬在高等法院就被革職司法覆核勝訴，政府不服在上訴庭提上訴。(黃浩謙攝)

指帖文引來不少投訴

代表局方的律師指，老師應培育學生成材，而非鼓吹暴力。同時，公務員需恪守政治中立。惟申請人的帖文涉及仇恨和鼓吹暴力。政府當時力求恢復社會秩序，申請人的帖文恐會加劇不同陣營的對立，該帖文又引起不少投訴，學校便收到109個電話和139個電郵，投訴申請人的行為。

認為申請人行為屬行為不當

局方又指，申請人的行為屬行為不當，損害公眾利益。局方經考慮後，認為公眾利益較申請人的個人情況更為重要，決定把申請人革職，處分並非不合理和不合比例。且申請人並無悔意。她提出司法覆核時，仍表示無意傳播帖文，遭「起底」帖文才被發佈。

指局方未考慮可強制申請人退休

申請人指，政府決定革職時，沒有提供足夠理據，令她蒙受不利。她亦因為未收到政府的理據，懷疑局方未曾考慮其個人因素便決定把她革職，又以其年紀等，判她強制退休已是嚴厲的處分，惟局方未有解釋為何不可以考慮申請人多年的良好表現後，判她強制退休。

案件編號：CACV203/2024