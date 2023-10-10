只限朋友閱讀FB帖文被指不當　教師遭革職兼失退休金　求覆核決定

官立中學文憑女教師，被指在2019年反修例事件期間，在Facebook發表不恰當帖文，經聆訊後被裁定行為失當。公務員事務局局長指考慮行為失當的嚴重性等，最終決定把女教師革職，女教師因此失去退休金。女教師則指該些帖文僅限其Facebook朋友才可看到，是有人擅自把它們散佈，又指聆訊亦未有發現女教師在觀課和測考試卷記錄等，作出侮辱警務人員的內容和粗言穢語，亦沒有談論六四和遊行等政治問題，質疑局方錯誤接納女教師屬行為失當的裁定。她昨(9日)向高等法院申請司法覆核，要求推翻局方把她革職的決定。



申請人為譚玉芬，答辯人為公務員事務局局長。

申請人譚玉芬因在FB帖文被革職，她不服裁決求覆核。

2019年被指發布不當訊息

申請書透露，譚自1995年起成為文憑教師，在2015年9月至2019年9月期間，於賽馬會官立中學任教。她被指於2019年6月中至2019年9月期間，在社交媒體發布不恰當的訊息，公務員事務局其後通知譚將對她展開聆訊。該聆訊由一委員會負責，並於2022年1月4至6日進行，譚強調不屬行為失當，反指相關Facebook的帖文，雖在譚的個人帳戶出現，但被人擅自散佈。

被指損壞政府聲譽屬行為失當

惟聆訊最終裁定譚行為低於對老師期望，損壞政府聲譽，屬行為失當。公務員事務局的高級首席行政主任於本年3月去信譚，認為可能的處分是把譚革職，譚可作出求情。譚其後呈上一份精神料報告。局方本年7月10日稱，考慮過譚行為失當的嚴重性和求情等因素後，決定把譚革職。處分翌日生效，譚因此失去其退休金。

帖文只限朋友閱讀遭擅自發布

譚稱該些帖文僅限於她的Facebook朋友才可看到，沒有學生和學生的家長在該可閱讀的範圍內。她亦無意散佈該些帖文，但有人未經她同意，散佈了該些帖文。譚又指，該些帖文未有影響她履行教師的職責，聆訊中她的課業檢查、觀課及測考試卷記錄等，均未有發現她有侮辱警務人員的內容和粗言穢語，亦沒有談論六四、警察、罷課、遊行等政治問題。譚強調該些帖文未能構成行為失當，局方的裁斷不當。

認為決定干預其言論自由及私隱權

譚又指，《基本法》和《人權法》均有條文保障港人的言論自由和私隱權，惟涉案決定是不成比例地干預譚行使該些權力。譚已任文憑教師27年，這是她首次接受相關聆訊，相關帖文亦是遭他人擅自公開等，認為革職決定屬嚴苛(oppressive)，因而要求法庭覆核。

案件編號：HCAL1804/2023