檢控主任涉對警不作實指控被革職　失逾30年退休金　求覆核裁決

曾在反修例事件期間投訴警方說謊的法庭檢控主任黃華芬，被指發內部電郵暗示呼籲參與六四集會時，其內容疑對警方作不實指控，經紀律聆訊被裁定行為失當，遭公務員事務局革職，失去30多年的退休金。黃認為紀律聆訊的裁定錯誤，昨（6日）再入稟高等法院，申請司法覆核，要求推翻裁決和革職的決定。



申請人為黃華芬，答辯人為公務員事務局局長。

申啨人黃華芬。(凌子淇攝)

兩項行為失當成立遭革職

黃在親撰的入稟狀透露，他於1992年加入政府，擔任檢控主任，於2004年晉升為高級二級檢控主任。而他於2021年被指控行為失當，經紀律聆訊後，聆訊委員會於2023年7月裁定黃被控的三項指控中，其中兩項指控成立。該兩項指控，指黃於2019年9月以律政司電郵帳戶發送電郵，對警方作出不實的指控；以及於2020年6月4日發送電郵，涉及呼籲參與因疫情而被禁止的集會。公務員事務局局長於本年3月根據紀律聆訊的裁定，把黃革職，黃失去30多年的退休金。

曾任輔警並指其電郵內容真確

黃指他被指控在履行職務時行為失當，強調於午飯時間發送該兩個電郵，其中一個電郵是以「法庭檢控主任會」主席名義發出，該些電郵和履行職務時無關。此外，黃否認對警方作出不實的指控，強調電郵內容是真確。他曾任輔警，又是檢控主任，出於善意才提醒警方不要犯錯。他指行為失當的指控不成立，要求推翻裁決和革職的決定。

案件編號：HCAL905/2024