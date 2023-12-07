警員不滿被革職求覆核　官揭曾涉利誘少女作不道德行為　拒批許可

高級警員早前聲稱紀錄律聆訊後，由原本被迫令退休，上訴後反被「加刑」至被革職，認為程序不公，提司法覆核。高院法官今(7日)就其申請下判辭，透露該警員曾以攝影為名結識一名15歲少女，曾為她拍下內衣照，之後又涉以金錢利誘她拍裸照及發生性行為。該警員最終未有被檢控，但需面對紀律聆訊，並曾被指是不誠實證人。法官指警方在處理該警員的上訴時，曾斥警員以金錢利誘女童作不道德行為，比以金錢換取性更嚴重，指其行為不符公眾對警員的期望。法官認為，警方審視全案後改下更重懲罰並無不當，拒向警員批出覆核許可。



申請人陳健敏(譯音)，答辯人警務處處長蕭澤頤。

申請人陳健敏不滿向警方紀律聆訊提上訴後反被判更重刑罰，向高等法院提司法覆核，但官拒批出許可。

紀律聆訊認為陳非誠實證人

判辭透露，女事主於2016年向警方投訴陳，陳最後未有被刑事檢控，但需面對紀律聆訊。他於2019年底被控3項「行為有損公務員聲譽」罪，指陳於2012至2015年間，拍攝女事主的內衣照和祼照，又與女事主有性關係，以及於2016年虛假地簽署一張屬屯門少年警訊的支票，把照片傳予女事主。陳初時否認全部控罪，最後認了簽假支票的罪，經聆訊後被裁定涉發生性行為的罪名亦成立。女事主在紀律聆訊中未有作供，聆訊的委員認為陳並非誠實證人，迫令他退休，但可獲全數退休福利。

警方駁回上訴時斥陳佔女事主便宜

陳就裁決提出上訴，警方駁回其上訴並解釋，陳在事件中無疑是一名業餘攝影師身份，他利用攝影技術結織未成年的異性，藉詞尋找模特兒，實則尋找機會，女事主與陳相識時只得15歲。警方又指，陳利用女事主有金錢需要，誘使她作不道德行為，並看準女事主不成熟而佔她便宜，並和她發生性關係，認為本案較以金錢換取性服務更為嚴重。

陳不滿由迫令退休改為被革職

警方又指，不論陳和女事主屬甚麼關係，他拍下女事主的內衣照，不符公眾對警員的期望。警方亦認為原本刑罰太輕，改判陳須被革職，並失退休福利。

陳不滿他提出上訴反被加刑，認為不公，就警方改判的決定提出司法覆核，質疑紀律聆訊程序不公，又稱他沒有機會盤問女事主。

法官指紀律聆訊只憑陳的口供定其罪

法官在判辭稱，紀律聆訊沒有對女事主的口供給予任何比重，只是憑陳的口供而裁定他罪成。若陳認為女事主的證供對他有利，他可在聆訊時傳召女事主作供，故認為紀律聆訊並無不公平之處。

陳又質疑警方加重判罰並不合理，法官並不同意，又指警方有權整體考慮陳的行為而改判其他刑罰，認為陳無勝算機會，拒絕批出覆核許可。

案件編號：HCAL2139/2023