香港對印度｜賽事完結場外球迷久久不散　高呼：We are Hong Kong

港隊對印度的亞洲盃外圍賽賽事今晚（10日）在啟德體育園主場館舉行，近5萬張門票全部售罄，場内場外無不紅海一片。比賽最後以港隊1：0擊敗印度結束，晚上約10時比賽結束，大批身穿紅衣的球迷，於離場時不斷歡呼拍掌，又高呼「We are Hong Kong」。現場歡呼聲絡繹不絕，一直到約10時45分仍然持續。



晚上約10時，比賽結束，大批球迷開始陸續有秩序離場。（董素琛攝）

晚上約10時，比賽結束，大批球迷開始陸續有秩序離場。（董素琛攝）

陳先生一家稱一直是港隊的球迷，至南華開始看本地波，已有十多年時間。他們認為是次比賽的賽果合理，但指球證的處理手法有問題，「好多嘢應該吹（哨）嘅唔吹（哨），標準唔一致」，又認為球證對印度隊較為手鬆。

今日不少球迷入場撐港隊。（夏家朗攝）

賽事上半場一直維持着0比0的成續，陳先生一家稱感到緊張，但即使如此，他們仍對港隊最終能勝出比賽有信心，「始終（港隊）係主導啲嘅…… 組織上係好過印度隊。」

今日不少球迷入場撐港隊。（夏家朗攝）

港隊球迷：大家支持港隊嘅話就應該會贏㗎啦

另一位港隊球迷盧先生稱，自己是港隊20多年的球迷，一直支持港隊。他同樣認為今天的賽果「幾好」，對於賽事維持着0比0的成續一段長時間，他稱心情緊張，但不感到擔心，「四萬幾人入場吖嘛係咪先？大家支持港隊嘅話就應該會贏㗎啦。」

言談間盧先生情緒激動，呼喊「We are Hong Kong」，他說比賽前已覺得港隊會勝出，形容賽果屬意料之內。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩(中)也有入場觀看。(羅淑佩Facebook圖片)

羅淑佩大讚在啟德主場館看比賽：沒有看過如此的一片紅海

文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有入場觀看，在港隊射入決定性一球時，她興奮得忘記在拍片，結果影片不知拍了甚麼，但可聽到現場震耳歡呼聲。

她完場後回應媒體說，指賽事很好看，氣氛十分好，香港隊亦在主場發揮得更好，勝出球賽就更開心；又說在啟德看這場賽事，「我覺得好像在外國看球賽一樣，但更有親切感，因為我們在唱認識的歌，呼喊我們認識的chant（打氣歌），而且沒有看過如此的一片紅海，很厲害。」

至於接下來會否有更多球賽在啟德舉行，羅淑佩稱「一定會」，不過要問足球總會，「不是由我『話事』。」她表示，有這麼好的球迷支持及願意入場，一定可以有更多球賽在這裏舉行。

Arran（左）手持印度國旗，入場支持印度隊，稱原以為印度隊會獲勝。（董素琛攝）

印度球迷：印度隊已try their best 對港隊勝出感驚訝

亦有印度隊球迷入場支持。Arran手持印度國旗，入場支持印度隊，她稱原以為印度隊會獲勝，對於港隊最終勝出比賽，她說「I feel good. I feel happy for Hong Kong（我覺得很好，我為香港感到高興）」，又認為港隊與印度隊同樣已在比賽中盡力（try their best)。

Arran的媽媽、印度裔港人Pauline則稱，對港隊及印度隊均同樣支持，認為兩隊今天都表現得很好（they played well)，且是公平競爭（fair play）。她說，對中段時間一直維持著0比0成續感到緊張，又稱對港隊勝出感到有點驚訝，指自己已觀看印度隊比賽一段時間，認為他們是很好的球員。