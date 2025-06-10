香港對印度｜球迷讚啟德氣氛好　廣東話打氣有共鳴　未來繼續入場

香港足球隊在亞洲聯外圍賽第三圈C組以1：0擊敗印度，在啟德主場館首戰報捷。42570名球迷見證港隊取得關鍵勝仗，大家大讚啟德氣氛佳，希望日後繼續入場撐港隊。

現場採訪：高詩琦、袁志浩、趙子晉、夏家朗



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香港對印度｜42570人入場締啟德紅海 葉鴻輝：今晚經歷前所未有

史提芬彭利拿12碼中鵠，香港隊以1：0擊敗印度，取得亞洲盃外圍賽的重要3分。啟德主場館的42570名球迷陷入瘋狂，比以往更浩大的球迷區氣氛極佳。

近年經常入場觀看港足的球迷Eddie和阿勇表示，啟德首場港足賽事的氣氛比英國更佳：「從來沒有想過香港睇波氣氛都可以如此好，甚至比英國更正，始終都是廣東話，親切感與眾不同，希望今次不是唯一一次（全場爆滿）。」Eddie和阿勇表示下次都會繼續入場，更將支持港隊這傳統傳承至下一代：「下次要帶同小朋友一起支持香港隊！」

球迷Eddie（左）與阿勇（右）希望下次將支持港隊的傳統傳給下一代。（趙子晉攝）

第一次入場支持港足的Cyrus與Stephanie，在球迷區經歷90分鐘的「洗禮」後，已經「入坑」成為港足的球迷：「本身賽前都有溫習應援，全場不斷高叫，現時聲音都沙啞了，更看到入球十分感動。在球迷區觀過戰，基本上已經無法回頭，始終現時難得可以在公眾場所大聲鬧爆對手，今後都想繼續入場支持香港隊，若然可以買到波衫就更加好。」

Stephanie與Cyrus第一次入場睇港足，經過90分鐘後「入坑」。（趙子晉攝）

年僅8歲的小球迷森宇，與父親一同入場做港足球迷，帶上頭巾的他，見證贏波當然高興，首次啟德經驗十分好，全場氣氛好到有回音，希望下次與父母一同入場撐港隊。同樣坐在球迷區的Ken，直言旺角場與啟德不能對比，「啟德場有冷氣好正，可以與4萬人一同睇波，這個感覺無法與旺角場相題並論，希望下次啟德都繼續有4萬人。」

球迷Ken（左一）。（趙子晉攝）