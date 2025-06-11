來往科學園82D線被指班次少、屢誤點　九巴曾申請全日服務未獲批

來往大圍至科學園的九巴82D線，有報道指近月班次延誤頻繁，早上屢次誤點5分鐘至10分鐘，並指控交通配套追不上園區人口增長。九巴今天（11日）表示一直密切監察往返科學園的巴士服務需求，曾分別向運輸署建議82D全日服務及增加沙田區內站點。根據資料，82D線目前只獲批繁忙時間來回方向共開出四班車。



九巴。（資料圖片）

九巴及龍運表示重視白石角和科學園的巴士服務，多次提升服務以滿足需求，目前平日有超過20條路線、每日逾500班次提供服務，直接覆蓋地區包括沙田/馬鞍山、大埔、北區、元朗、屯門、荃灣、九龍東、九龍西、將軍澳、港島及機場，其中4條為港鐵站接駁路線，其餘大部分路線能接駁至九巴/龍運主要轉車站，方便乘客往返各區。

就九巴路線82D而言，路線現時於上午和下午繁忙時間來回方向共提供四個班次服務，九巴曾分別向運輸署建議提升路線82D服務至全日服務及增加沙田區內站點，令乘客不受時間限制乘坐巴士更方便。九巴指，會因應科學園乘客需求，繼續積極與運輸署跟進及改善路線82D的服務。

科學園。（梁鵬威攝）

九巴說一直密切監察往返科學園的巴士服務需求，過去三年新增了5條直達路線，來往科學園至元朗/天水圍、東九龍、將軍澳及港島，便利各區乘客於繁忙時段來往科學園通勤，相關路線分別為來往洪水橋至科學園的64X、來往天恩邨至科學園的65X、來往富蝶總站至油塘的74、來往康盛花園至大埔工業邨的96，以及來往大埔汀太路至小西灣的907D。

另外，九巴亦在2023年增加了繁忙時間路線900特别班次，早上由灣仔直達科學園，龍運加強往返科學園及北大嶼山的機場巴士服務，迎合該區交通服務需求的變化。九巴過去曾向運輸署建議提升來往大埔工業邨至烏溪沙站的274P服務，由上午和下午繁忙時間擴展至全日行駛，唯未能落實。九巴會就如何優化白石角及科學園的巴士服務與運輸署及地區人士保持溝通，在獲得批准後加強服務。