九巴屯門元朗增13個短途分段收費巴士站　涉11條線　車費低至$5.1

九巴公司今（20日）宣布，將於下周一（26日）起，擴展屯門及元朗區域性短途分段收費的覆蓋範圍，增加於13個巴士站設有短途分段收費，乘客只要下車後在裝設於巴士站的八達通機或電子支付系統，以相同付款方式拍卡或掃描二維碼，即可獲車資回贈，令屯門及元朗設有短途分段收費計劃的巴士站增至66個，涵蓋35條路線。



乘客乘搭九巴區域性短途收費計劃下的巴士路線，在指定巴士站下車後以相同付款方式，在巴士站的系統拍卡或掃描二維碼，即可獲車資回贈，享用短途分段收費，令出行更多巴士路線選擇。（九巴提供）

九巴現時在多個地區包括屯門、元朗、天水圍、將軍澳及西貢，設有區域性短途分段收費計劃，乘客選搭計劃內的巴士路線，上車時先以八達通或電子方式支付，然後在設有短途分段收費的巴士站下車，再於巴士站的八達通機或電子支付系統，以相同方式拍卡或掃描二維碼，就可以獲得車資回贈。

為讓更多居民出行更方便優惠，九巴將於下周一（26日）起，擴展屯門及元朗區域性短途分段收費的覆蓋範圍，增加於13個巴士站設有短途分段收費。

元朗及屯門13個增設短途分段收費的巴士站。

新增短途分段收費計劃涉及的路線。

新增的13個設有短途分段收費的巴士站，設於青山公路、屯門南及洪水橋，覆蓋11條九巴路線，範圍主要覆蓋來往天水圍/元朗至青山公路/洪水橋、兆康至青山公路、屯門市中心至安定/友愛/大欖涌的路段。乘客以八達通或電子支付方式付款，乘搭計劃內的路線後，再於指定巴士站下車，以相同的電子繳付費方式再拍卡或掃瞄二維碼，便可享有車資回贈，短途分段收費車費為$5.1至$7.2。

以路線263 [屯門站⇌沙田站] 為例，乘客由屯門站往兆麟苑，原車資為$16.9，於新增回贈點拍卡後，優惠車費只需$5.1，節省$11.8，相等於3折優惠。