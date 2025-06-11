男警稱與妻離婚受打擊認騙「遮仔會」　官信情緒蒙蔽理智判社服令

男警向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時隱瞞欠債，獲批約28萬貸款，早前承認欺詐，並稱因當時與妻離婚而情緒大受打擊，加上妻之後再婚，他為爭子女撫養權而聘請私家偵探，從而犯上本案。案件今（28日）在粉嶺裁判法院判刑，裁判官香淑嫻接納被告當時被情緒蒙蔽理智，被捕後和盤托出，考慮到被告或會因本案而被革職，除要結束27年警察生涯，或會失逾200萬元退休金，判被告社會服務令220小時。



被告沈詩浪，45歲，報稱警員，現已被停職。他承認一項欺詐，及一項企圖欺詐罪，指他於2021年5月24日，藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，申請貸款時所提供的資料準確完整，詐騙互助社80280元貸款，及於2020年3月11日，向互助社借貨時，訛稱提供資料正確，圖騙互助社提供19.8萬元貸款。

被告沈詩浪求情稱得知前妻再婚後大受打擊，認騙互助社判社服令220小時。(陳曉欣攝)

借貸時未披露其真正財政狀況

案情指，被告3次向香港警察儲蓄互助社申請貸款，其中於2020年3月11日申請時，實質每月需還款逾1.5萬元，但他聲稱每月只需還款6600多元，從而獲貸款19.8萬元。他在2021年5月24日申請另一貸款時，未披露他正作債務重組，互助社因而再批出8萬貸款。

案發時經歷家庭大變遷

辯方求情時透露，被告案發期間家庭經歷重大變遷，當時正與妻辦離婚，其前妻一年多後在關島再婚，對被告打擊很大，被告為爭子女撫養權而聘用私家偵探。但律師指，被告已深切反省，並有悔意，同時已把債項還清，但仍要面對紀律處分，他現遭停職，或會被面臨被開除。

案件編號：FLCC14/2025