女生望入教大用「美圖秀秀」改DSE英文成績　官信一時迷失判感化

女生用軟件「美圖秀秀」修改文憑試(DSE)成績，令其英文由考獲第2級變成第3級，並報讀教育大學英文學士課程，惟遭取錄後被發現成績造假。女生早前認罪，並稱因不想令母親失望而犯案。她認罪後被還柙兩星期，案件今(11日)在粉嶺法院判刑時，裁判官香淑嫻指，被告修讀副學士時成績不錯，惟急於求成而愚蠢犯案，信她只是一時迷失，現已深切反省，判她接受12個月感化，又勉勵女生從今開始重新來過。



女被告吳梓瑩，22歲，持有香港身份證。她承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，指她於2024年6月19日與8月22日，欺騙香港教育大學，虛稱她在中學文憑考試英文科取得第3級成績，企圖取得教大語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程的教育。

被告吳梓瑩在粉嶺法院承認企以欺騙手段取得服務，被判接受感化令1年。(資料圖片)

官指被告副學士成績不俗合資格報讀課程

香官在判刑時指，被告用虛假文件行騙案情嚴重，被告自小父母離異，現與父親已失聯，她一直努力讀書，副學士成績亦不俗，合資格報讀課程，惟因急於求成而造成重大錯誤。考慮到被告或不知法律後果，如今已上了一課，且在還押兩周亦已深切反省，認為她重犯機會低，故判她感化令。

校方與考評局核對成績時揭發

案情指，被告於2024年6月19日報讀教大的學士課程，她呈上的文憑試成績副本指其英文科考獲第3級成績。被告同年7月21日經過網上面試後獲取錄。惟職員於8月22日向考評局核對成績時，發現被告英文科只考獲第2級。被告被查問時稱因「好玩」而改成績。校方即取消其取錄資格並報警。被告被捕後認曾用「美圖秀秀」改成績副本，以加強競爭力。

怕未獲取錄令母親失望

被告求情時透露她幼時父母離婚，她由母親獨力養大，因擔心未獲取錄會令母親失望，遂做出愚蠢行為。她今向法庭稱，現已深切反省，知道行為好錯，並感到很後悔，承認以為不會再從犯。

案件編號：FLCC 724/2025