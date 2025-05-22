Telly Awards｜香港01憑Pop up小學終章、假學歷及簽證調查獲兩獎

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，日前公布2025年度得獎名單，《香港01》奪得兩獎。其中「Pop up小學終章 九年愉快教育練習曲」獲得教育類別銅獎，「假學歷、高才通簽證造假黑中介調查」獲得影像新聞系列銅獎。



美國的Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視節目、短片、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年是第46屆，收到超過13,000份作品參賽。今年主題是「Stories Take Shape」（故事成形），主辦方指，當今創作者要將傳統講故事技巧與新興形式相結合，以探索影片的全部潛力。

《香港01》在兩個組別奪得兩個銅獎佳績，是《香港01》成立以來連續九年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「網上新聞系列」銅獎

Bronze Winner: Series-Video Journalism

假學歷、高才通簽證造假 黑中介調查 HK01 Investigation: Faking Credentials and Talent Visas

記者：李穎霖、勞顯亮

剪接：譚耀安

攝影：王海圖、何頴賢、林幸泉、楊凱力、周智堅、馬楚烽、劉棹衡

2024年5月香港大學發現多名內地學生以假學歷報讀，因此大規模徹查過往學歷的文件。《香港01》記者隨即在香港和內地調查，揭發「黑中介」如何透過造假學歷、簽證文件、稅單等方式，瞞騙香港的大學及入境處，揭露整個產業鏈如何運作。報道首次揭發，大量黑中介在香港和內地均註冊公司，負責人亦透過不同的人才簽證來港。

報道刊出後震撼香港和內地，港府官員隨即回應指會加強檢查，如加設學歷第三方認證要求，追查中介提交的文件，與內地執法部門合作等；被香港通緝的內地學生，亦相繼被公安約談，調查造假經過。

「教育及培訓類別」銅獎

Bronze Winner: General-Education & Training

Pop-up小學終章 九年愉快教育練習曲 Beyond the Classroom: A Pop-up School's Nine-Year Experiment in Happiness

記者：胡家欣、蕭輝浩

攝影：林志龍、麥超億

剪接：林志龍

位於觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學，於上學年完成歷史任務後停辦。該校是一間有時限小學，只有九年壽命，當年因地區學生人口短暫增加，教育局為了應付學額需求而開設，全港一共有四間。

學校在期間限定的歲月，譜出愉快教育練習曲，為師生和家長編寫美好時光，留下對教育的信念。

採訪團隊十分感謝校長蕭婷、老師葉婉兒、逸銘與爸爸、曉澄與媽媽的真誠分享，讓我們可以記錄學校的最後一頁，也讓更多人明白愉快教育所帶來的改變。