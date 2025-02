假學歷｜5人欲申教席被揭發　據悉涉內地、英國及港人　未有被捕

假學歷風波持續,2023年至2024年間有5人欲申請「教師註冊或教師聘任」,於學術及職業資歷評審局局方評估學歷。過程中局方揭發有人持假學歷,於是報警。據了解,持假學歷人士分別有3人持中國護照、1人持英國護照,還有一1名本地人。他們手持的學歷來自英國、澳洲、美國及馬來西亞。據悉未有人被捕。



香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示,當局在2023/24年度揭發共32宗假學歷申請,是近年來最高。(評審局網頁圖片)

評審局向校方查證揭發事件

據了解,學術及職業資歷評審局於2023年12月至2024年5月五度報案,指局方於網上收到申請人提交的海外學歷,其後向校方查證,證實為假證書,於是報案。5名涉案人士29至47歲,3人持中國護照,1人持英國護照,餘下1人持香港身份證。據了解,未有涉案人士被捕。

涉澳洲、美國、英國、馬來西亞假學歷

據悉,有偽造學歷涉及英文小學教育碩士和工商管理學士,亦有一張假學歷證書簽發日期為2006年。學校方面亦不乏知名大學,包括澳洲悉尼大學、華盛頓大學、南加洲大學等。涉案的香港人則持有馬來西亞的Binary University學歷。

假學歷冒認簽發院校:



英國 University of Exeter

澳洲 The University of Sydney

美國 The University of Washington

美國 University of Southern California

馬來西亞 Binary University



學術評審局去年揭32宗升45%

香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示,當局在2023/24年度揭發共32宗假學歷申請,是近年來最高,按年升45%,該局已向警方舉報。局方在上年度收到的學歷評估申請達5,763宗,同樣為近年最高,當中以内地學歷為主,佔約4成。

香港學術及職業資歷評審局主席陳仲尼。(陳葦慈攝)

陳仲尼:每年假學歷佔比的差別不大

評審局主席和立法會議員陳仲尼早前表示,受地緣政治影響,未來或有更多内地生到港升學,估計揭發的假學歷宗數會繼續上升。他又表示,雖然近年評審局揭發的假學歷宗數有上升趨勢,但考慮到當局近年處理的學歷評估申請同樣上升,故每年假學歷佔比的差別不大。