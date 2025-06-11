白紋伊蚊指數｜六個分區達警戒水平西貢佔三　牛寮及木棉山最嚴重

食環署今（11日）公布，5月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之八點六，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，相關政府部門已加緊採取防蚊及滅蚊行動。食環處又指，在64個監察地區中，六個地區的分區誘蚊器指數高於百分之二十的警戒水平，西貢區佔三個，指數最高一區為西牛寮及木棉山，達36.2%。



白紋伊蚊。（資料圖片/視覺中國）

白紋伊蚊可傳播登革熱。（資料圖片）

白紋伊蚊( Aedes albopictus ) 是一種常見病媒，主要透過叮咬傳播登革熱、寨卡病毒等病原體。5月份，在本港64個監察地區中，六個地區的分區誘蚊器指數高於百分之二十的警戒水平。有關的誘蚊器大多位於區內的私人住宅區、公共屋邨、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。

指數最高的六個地區依次為，西貢牛寮及木棉山、筲箕灣及西灣河、西貢市、西貢將軍澳北、馬灣、屯門西，誘蚊器指數分別達36.2%、31.5%、30.8%、28.4%、26.5%及24.2%。

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食環署：持續監察各區的蚊患情況

食環署發言人說，本地蚊患情況與季節變化有顯著關係。在炎熱多雨的五月至九月，有利蚊子迅速繁殖，其間各監察地區的誘蚊器指數可能會相對較高。食環署提醒市民須繼續恆常的防蚊工作，特別是對構築物的維修及保養，填補隙縫、孔洞等可引致積水的潛在蚊子滋生地，減低蚊子滋生的機會。署方亦會持續監察各區的蚊患情況，迅速採取有效防治措施，同時加強公眾宣傳和教育。

上月7日已展開第二期全城防蚊及滅蚊行動

食環署今年繼續分三期進行全港滅蚊運動，第二期滅蚊運動已於4月14日展開，將於6月13日結束。其間，食環署各分區辦事處會針對區內一些受關注的地點，例如公眾街巿、熟食中心和小販巿場等設施、單幢式樓宇、街道和後巷、大廈的公用地方、村屋、建築地盤、空置土地及路旁工地等，進行一連串的清除積水及防治蚊患行動。為進一步加強滅蚊的成效，食環署已聯同相關部門，於5月7日起展開第二期全城防蚊及滅蚊行動。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為風土病。世界衞生組織於2024年共錄得超過1,400萬宗登革熱個案，創歷史新高。