蚊患｜多區白紋伊蚊指數急升　專家指外判商滅蚊噴霧錯角度削成效

夏天到，蚊患起，多區白紋伊蚊指數急升。有專家指，早前經歷連日雨天，露天地方、發泡膠箱、容器等容易積水，有助滋生白紋伊蚊。惟專家亦發現，不少滅蚊外判商使用非專業工具，或使用滅蚊噴霧時錯角度，令成效不佳，促請食環署做好監管工作。



食環署監察各區白紋伊蚊誘蚊器指數，部分地區近一個月急升，其中上水及屯門掃管笏最嚴重。（資料圖片）

食環署監察各區白紋伊蚊誘蚊器指數，其中馬鞍山上月已達42.5%，代表會傳播登革熱的白紋伊蚊分佈非常廣泛。沙田區議員（鞍泰）鄭仲恒表示，接獲不少居民反映海濱長廊、低層單位多蚊患，以馬鞍山為例，沿海地區由康文署管理、街道及公眾地方由食環署管理，而屋苑則自行管理，彼此各自為政，有礙滅蚊成效。

他認為，食環署落力滅蚊，包括引入「蚊子陷阱」，為蚊子絕育及減低族群的生育率，也使用滅蚊機械人，但僅放置在自己管轄範圍，欠缺統籌工作，希望食環署做好統籌，監察不同地區的管理者，檢視滅蚊功夫是否足夠。

梁廣源表示，目前滅蚊工作有很大改善空間。（資料圖片）

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源在同一節目表示，早前連日雨天，露天地方、發泡膠箱、容器等容易積水，有助滋生白紋伊蚊，倘政府或業界監管不到位，容易出現成蟲，繼而產卵，造成蚊患。

他稱，目前滅蚊工作有很大改善空間，從電視片段發現不少外判商滅蚊工作不專業，例如未有使用專業級的ULV無線滅蚊噴霧機殺死成蚊；即使有採用專業器材，但噴灑滅蚊噴霧時，採用直射或噴地面角度，「藥水未埋到去，啲蚊都飛高咗。」他解釋，理應以45度角噴射才能有效滅蚊。

他認為，食環署應做好監察工作，要把握黃金時間滅蚊，即日出後兩小時內及日落前兩小時的出沒高峰期，否則滅蚊工作較遜色。