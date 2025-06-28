以秦漢兩代史事8部港產電影今起陸續重映　《西楚霸王》設映前談

香港電影中有不少以秦、漢兩代史事或人物為題材，康樂及文化事務署香港電影資料館將於今日（28日）至8月24日期間舉行「秦漢文脈影裡尋」放映節目，精選八部以秦、漢兩代為題材的電影，當中精心拍攝的影像引領觀眾進入時光隧道，展示香港電影人如何從中國歷史、文學以至民間傳說獲得靈感，創作出風格獨特的電影作品。此放映節目為「中華文化節2025」節目之一。



康樂及文化事務署香港電影資料館將於今日（28日）至8月24日期間舉行「秦漢文脈影裡尋」放映節目，精選八部以秦、漢兩代為題材的電影。

香港文化中心大劇院將於今晚7時半放映「秦漢文脈影裡尋」開幕電影《西楚霸王》(1994年，4K 數碼版)，由呂良偉和張豐毅分別飾演項羽和劉邦，關之琳飾演美人虞姬，鞏俐飾演工心計的呂雉。本片邀得著名作家劉恒撰寫文學劇本，並由導演冼杞然聯同曉禾 (即何冀平) 及施揚平編寫劇本，講述項羽霸業的興衰，既有千軍萬馬的古戰場壯觀場面，亦深刻描寫「楚漢相爭」如棋戰局的爾虞我詐及末路英雄悲歌。

特設映前談，邀請了導演冼杞然與攝影指導鄭兆強、動作指導江道海分享當年創作及製作點滴，由資深影評人登徒主持。

《西楚霸王》(1994年，4K 數碼版)為「秦漢文脈影裡尋」開幕電影。

《秦俑》(1990年，2K 數碼版) 則安排於周日（29日) 晚上7時半於香港文化中心大劇院放映。本片由作家李碧華親自改編其同名小說，描寫張藝謀飾演因獲罪被活埋皇陵的秦代將領，與由鞏俐分飾的古代童女和現代影星跨越時代的傳奇愛情，結合導演程小東風格凌厲而飄逸的動作場面，展現奇幻劇情，主題曲《焚心以火》由葉蒨文主唱，本片榮獲第34屆亞太影展最佳剪輯及第10屆香港電影金像獎最佳電影配樂。同場將加映當年在戲院放映的電影預告片，難得能在大銀幕重溫這部經典電影。

《秦俑》(1990年，2K 數碼版) 將於6月29日 晚上7時半於香港文化中心大劇院放映。

《秦俑》(1990年，2K 數碼版) 將於6月29日 晚上7時半於香港文化中心大劇院放映。

《秦俑》(1990年，2K 數碼版) 將於6月29日 晚上7時半於香港文化中心大劇院放映。

其餘六部則會於7月5日 (星期六)、7月6日 (星期日)、8月24日 (星期日)，於資料館電影院放映。

．《夢中人》(1986) 由區丁平導演，周潤發和林青霞在片中飾演一對前生在秦代恩愛纏綿的夫妻，今生在兵馬俑展覽中重遇，並與周潤發角色的未婚妻陷入三角戀，譜出一段穿越古今的奇幻愛情故事。

《神話》(2005) 是穿越時代的戀愛故事。講述成龍飾演的考古學家意外發現因服下長生不老藥而長居在秦皇陵的前生情人、由韓國影星金喜善飾演的朝鮮公主。

《神話》(2005) 是穿越時代的戀愛故事。講述成龍飾演的考古學家，與梁家輝飾演的科學家好友探秘。

．《神話》(2005) 同樣是穿越時代的戀愛故事，影片由唐季禮執導，講述成龍飾演的考古學家，在與梁家輝飾演的科學家好友探秘時，意外發現因服下長生不老藥而長居在秦皇陵的前生情人、由韓國影星金喜善飾演的朝鮮公主。

《三國之見龍卸甲》(2008)講述劉德華飾演的「長勝將軍」趙子龍由年輕到垂暮的生命章節。

《三國之見龍卸甲》(2008)講述Maggie Q飾演的虛構人物曹操孫女曹嬰，與劉德華飾演的趙子龍決一死戰。

．《三國之見龍卸甲》(2008) 和《關雲長》(2011) 均以三國時代的風雲人物為題材。前者改編自導演李仁港的原著小說，由洪金寶所飾的杜撰人物羅平安的視角出發，講述劉德華飾演的「長勝將軍」趙子龍由年輕到垂暮的生命章節，趙子龍晚年時在鳳鳴山被圍困，與由Maggie Q飾演的虛構人物曹操孫女曹嬰決一死戰的結局，道出趙子龍壯志未酬、命運弄人的悲涼。後者由麥兆輝和莊文強執導及編劇，以甄子丹飾演的關羽被姜文飾演的曹操俘虜期間，二人間的恩怨作主線，仔細地刻畫關羽悲劇英雄的一面。

《關雲長》(2011) 以三國時代的風雲人物為題材。

《關雲長》(2011) 以三國時代的風雲人物為題材。

．《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。電影由梁朝偉、金城武、張震和張豐毅主演，結合氣勢磅礴的音響和視覺效果，以及元奎帶領團隊精心拍攝的動作場面，重現這場家喻戶曉的戰役。部分資料館場次設映後談，由導演李仁港和吳宇森 （線上），以及影評人登徒、舒琪、曾肇弘和皮亞主講。

《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。

《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。

《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。

《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。

《赤壁》(2008) 和《赤壁 決戰天下》(2009) 由吳宇森導演，將奠定三國鼎立局面的赤壁之戰分上下兩部作品搬上銀幕。

《西楚霸王》和《秦俑》於香港文化中心大劇院放映，門票分別為80及70元；康文署博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買上述兩部電影的正價門票，可獲八折優惠。其餘電影於資料館電影院放映，門票60元。