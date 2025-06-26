新一輪場地伙伴計劃改為期三年 涉文化中心、油麻地戲院等11場地
撰文：林遠航
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康文署宣布推出經優化的第六輪「場地伙伴計劃」，為期三年，以騰出更多檔期供不同演藝團體使用。署方指，計劃將於11個表演場地推行，包括香港文化中心、香港大會堂、油麻地戲院等。有意參與第六輪「場地伙伴計劃」的本地演藝團體或機構，可於8月20日或之前提交建議書。
現時的第五輪「場地伙伴計劃」為期四年，由2022年開始。康文署宣布，現推出第六輪經優化的「場地伙伴計劃」，為期三年，由2026年4月開始。署方指，計劃是為了提升伙伴團體的藝術水平和競爭力，可騰出更多檔期供不同演藝團體使用，並讓表演場地與演藝團體／機構建立伙伴關係。
第六輪計劃將於11個表演場地推行，包括香港文化中心、香港大會堂、油麻地戲院、牛池灣文娛中心、西灣河文娛中心、上環文娛中心、沙田大會堂文娛廳、北區大會堂、葵青劇院、荃灣大會堂，以及屯門大會堂。
署方指，有意參與第六輪「場地伙伴計劃」的本地演藝團體或機構，可於今年8月20日下午五時三十分或之前提交建議書。康文署將於7月4日及7月14日在香港文化中心，舉行兩場簡介會。
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