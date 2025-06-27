嘉禾戲院結業｜官方公布將有新營運商接手　優惠券8.31前仍可使用

【嘉禾戲院/橙天嘉禾/結業潮／戲院結業／嘉禾結業】橙天嘉禾今日（27日）宣布，停止在香港經營所有影城業務，其中三間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新的營運商承租，嘉禾戲院的禮券、優惠券和電影票在今年8月31日或之前仍將可繼續在這些場地使用；至於餘下的筲箕灣嘉禾銀河廣場，料將於下周日（29日）前結業。



2025年6月8日，嘉禾MegaBox因租約期滿，最後一日營業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

橙天嘉禾公布，將停止在香港經營所有影城業務，下周日（6月29日）前，將完成或終止4間戲院的租約，即現時的奧海城the sky、屯門StagE、嘉禾大埔及筲箕灣嘉禾銀河廣場。橙天嘉禾解釋，一直在評估香港影城業務的表現及可持續性，今次的決定為集團對營運及成本架構持續策略檢討的一環。

2025年6月8日，嘉禾MegaBox因租約期滿，最後一日營業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

不過，嘉禾院線其後在社交平台公布，稱其中三間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新的運營商承租接手，筲箕灣嘉禾銀河廣場則會成為歷史。嘉禾戲院的禮券、優惠券和電影票在今年8月31日或之前仍將可繼續在該三間戲院使用。

嘉禾院線表示，「GH Moviegoer」會員將可轉入新營運商的會員計劃，享受相同甚至更多的福利。新計劃將由新營運商在適當時候公布，並會在得到各別會員同意後，安排轉入新營運商的會員計劃。