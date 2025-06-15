父親節｜一家三代5人煤氣公司工作　父招兩子入行過穩定工作環境

現今世代「子承父業」不常見，在煤氣公司，有張氏一家三代五人都選擇投身燃氣行業，從祖父到父親及伯父，再傳承到孫子，張家人見證煤氣公司半世紀的變遷。



作為第二代的張堅文由配氣操作部技術助理，一步步升上技工、網絡技術專員，眼見兩子從事飲食業工時長、日夜顛倒，想見他們一面也很難，遂詢問他們有無興建加入煤氣公司。至2017年成功助公司吸納他們加入，一起報讀煤氣公司氣體網絡見習技術員計劃，正式踏入家族傳承的行列。



由父子變同事，偶爾與兒子編到同組工作，張堅文笑說：「有時工作忙碌時忘記了兒子叫甚麼名字，只叫他『喂』！」最難得的是，父子一同放工，一同回家吃晚飯，天天都是父親節。



哥哥張杜萍（右一）及弟弟張禪（左一）與爸爸張堅文（左二）及大伯張堅強（右二）雖然同於煤氣公司工作，但從沒有四人一起穿著制服拍照，這是難得的機會。(煤氣公司提供圖片)

張堅文（中）與兩個兒子張杜萍（右）及張禪（左）同在煤氣公司配氣操作部工作，更因此拉近了彼此的關係。(煤氣公司提供圖片)

父親帶兩兄弟入行 第二代張堅文再介紹兩子加入煤氣

張家第一代在煤氣公司工作的張佛金（已故）在上世紀1970年代，為了養家糊口，加入煤氣公司，於馬頭角廠房擔任技術助理，憑藉勤奮與踏實撐起一個家。據家人說，張佛金希望兩名兒子也有一技之長，於是鼓勵他們投身煤氣行業。受父親影響，哥哥張堅強及弟弟張堅文分別於1980年代加入煤氣公司，由配氣操作部技術助理一步步升上技工、網絡技術專員，直至現時仍然在職。

眼見兩子從事飲食業工時長、日夜顛倒 冀加入煤氣後生活穩定

與父親一樣，暱稱「佛仔」的張堅文不要求兒子繼承父業，只希望他們生活穩定。張堅文的兩位兒子張杜萍及張禪曾從事飲食業，「他們工時長，日夜顛倒，我和太太想見他們一面也很難。當時曾開口問他們有沒有興趣投身煤氣公司，但兩人都沒有回應。」

至2017年，兩兄弟尋求更穩定的工作環境，決定一起報讀煤氣公司氣體網絡見習技術員計劃，正式踏入家族傳承的行列。雖然第三代口中不承認子承父業，但父輩的工作氛圍，無形中影響了年輕一代的事業選擇。

張堅文（前排）指兒子張杜萍（後排左）及張禪（後排右）小時候會經常跟他出去玩，十多歲之後便很少一起出去，溝通也變少了。(煤氣公司提供圖片)

已故的張佛金（右）是張家第一代投身煤氣公司，工作了接近30年，而兒子張堅文（左）則於1986年加入煤氣公司，直至現時。(煤氣公司提供圖片)

父子變同事 張堅文工作忙碌時竟忘記兒子名字

見習技術員計劃畢業後，張家兩位第三代同獲分派到爸爸及伯父所屬的配氣操作部。偶爾張杜萍和爸爸編到同組工作，張堅文笑說：「有時工作忙碌時忘記了兒子叫甚麼名字，只叫他『喂』！」同事都取笑他連兒子叫甚麼名字也忘記。

由父子「晉升」為同事關係，張杜萍笑說：「叫甚麼也沒所謂，盡快完成工作較緊要。」

父親節「回家一起吃飯已是最好的禮物」

張杜萍和爸爸除了一起工作，亦會盡量等父親一起上下班，而張禪雖然不同區，但上班時間穩定，更多時間回家吃飯，三父子交流因此多了。張堅文說：「兩兄弟以前很少跟我聊天，有甚麼都跟媽媽說，現在見面多了，說話也多幾句了。」

父親節將至，問到張杜萍及張禪對爸爸有甚麼表示時，兩人異口同聲地說：「回家一起吃飯已是最好的禮物」，而張堅文也是淡淡回應：「心照啦，肉麻說話放心裡就好了。」

見證行業轉型 張堅文：一些新科技如AI反而要請教兒子

兩代對工作的取態也略有不同。父輩張堅強與張堅文凡事以工作為先，曾獲得煤氣公司首屆傑出僱員的張堅強說：「我們的理念是工作一定要勤奮、搏命，不怕蝕底、凡事多走一步。」張堅文也同意：「我們有一份使命感，是肩負保障全港市民供氣安全及源源不絕的責任，不容有失。」

新一代則認為工作時固然需全力以赴，盡責完成，但也要懂得平衡工作與生活，張禪說：「當完成工作後便會覺得舒服了，感到安心及放鬆。」

從早期球墨鑄鐵管道時代到今天的聚乙烯（PE）管道、從手動操作到自動化、AI系統，三代五人親歷能源行業的轉型。張堅文表示，以前裝備較簡單，較着重手藝，現在技術及裝備更先進，「即使是我們這些師傅也要學習如何用電腦。一些新科技如AI，我反而要請教兩個兒子。」