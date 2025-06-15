父親節｜旺角酒樓茶市旺場　晚飯訂枱僅得過往四成：史上最慘淡

今日（15日）是父親節，早上位於旺角的倫敦大酒樓人頭湧湧，席間有許多來慶祝的家庭。其中茶客何先生表示很希望聽到一句「父親節快樂」，即獲全枱親人大喊「父親節快樂」，場面溫馨。



食客笑意盈盈，酒樓方面則一片愁雲慘霧。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，雖然茶市坐無虛席，甚至要排隊，晚市訂枱暫時只錄得過往父親節約三、四成，他慨嘆繼今年母親節晚市錄得「史上最差」生意後，今日父親節晚市亦將是「史上最慘淡」。



在父親節的早上，位於旺角的倫敦大酒樓人頭湧湧，席間有許多來慶祝的家庭。（鄭子峰攝）

在父親節的早上，位於旺角的倫敦大酒樓人頭湧湧，席間有許多來慶祝的家庭。（鄭子峰攝）

茶客余先生笑說父親節沒什麼特別，因為每周也有家人相伴飲茶。（鄭子峰攝）

余先生獲孫女即席獻吻。（鄭子峰攝）

茶客余先生與家人一向習慣在周日到倫敦大酒樓飲茶，今日是父親節當然亦不例外。他稱很喜歡來這裏飲茶，因為有懷舊食物，但他每周也有家人相伴飲茶，所以笑說父親節也沒什麼特別，唯一不同是他收到驚喜「禮物」，皆因其孫女在記者採訪期間，即席獻吻，令余先生開心得合不攏咀。

茶客曾先生指，父親節沒什麼特別計劃，最重要是可與女兒飲茶。（鄭子峰攝）

曾先生一家三口一同飲茶。（鄭子峰攝）

另一茶客曾先生同樣表示喜愛倫敦大酒樓的懷舊氛圍，他稱：「有推車仔，又可以自己攞點心。」他又指沒什麼特別計劃慶祝父親節，最重要是可與女兒飲茶。女兒亦即席向父親表達謝意：「多謝爸爸咁多年嘅照顧，我愛爸爸。」寥寥數句，父女情盡在不言中。

茶客何先生樂做「順得」爺爺，他稱交由孫兒決定今晚到哪裏慶祝。（鄭子峰攝）

茶客何先生與親友一行近10人一起飲茶。雖然作為祖父的他理應是今日的主角，但他卻樂做「順得」爺爺，指今晚到哪裏慶祝，將取決於孫兒的喜好。被問及父親節有何願望時，他表示聽到一句「父親節快樂」已心滿意足，全枱親人便即席大喊「父親節快樂」，場面溫馨。

酒樓副總經理蘇萬誠指，雖然上午坐滿人，但晚市的預訂卻只有往年父親節的三、四成。（鄭子峰攝）

酒樓經理露愁容 預料「史上最慘淡」父親節晚市

溫馨背後，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，雖然今日茶市爆旺，甚至有不少茶客要排隊輪候，目前的晚市預訂只有過往父親節約三、四成，他稱今年母親節晚市生意很淡靜，當時已形容為「史上最差」，如今父親節晚市同為「史上最差」，更可謂「史上最慘淡」。

他認為主要原因是現代人較少生育，父母親的數量本就下降，「端午節冇特別差㗎，係父親節、母親節特別差」。