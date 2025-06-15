父親節2025｜李家超湊孫相片曝光！享受教認字、睡前說故事時光

【父親節 2025 / happy father's day 2025 / fathers day】今日（15日）是父親節，行政長官李家超在社交媒體發布一張與孫兒的合照，祝願「天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們」佳節愉快。他說常因公務繁忙，難以抽空陪伴家人，感謝家人的包容體諒，「讓我無後顧之憂，全心全力為市民謀福祉、建未來」。



李家超感謝家人的支持和體諒，左為太太林麗嬋。（資料圖片）

李家超「湊孫」享受睡前說故事

李家超分享「湊孫」過程，憶起從爸爸成為爺爺後，除了工作，最珍惜就是孫兒來訪時，與他談天玩耍、同榻共眠的溫馨時光。

2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章，長子李文龍（右一）及妻子林麗嬋（左一）亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

李家超說，會在睡前和孫兒共讀寓言故事，教他認字和畫畫，「點滴互動中增進親情，累積智慧」。

李家超與孫兒的合照。（李家超Facebook）

稱公務繁忙難抽空陪家人 感謝體諒全心為民謀福祉

李家超說，常因公務繁忙，難以抽空陪伴家人，感謝家人的包容體諒，「讓我無後顧之憂，全心全力為市民謀福祉、建未來」。

行政長官李家超（廖雁雄攝）

他形容父親的付出是家庭堅實的支柱，並向所有父親送上祝福：「願天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們佳節愉快，共享天倫之樂！」