沈靖韜奪冠鋼琴賽如「古典音樂界奧運」　8年前曾有港人晉身決賽

香港鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽奪冠的香港人。范克萊本國際鋼琴賽為古典樂鋼琴演奏四大賽事之一，演奏者可根據自身的優勢鋪排曲目，橫跨多個音樂時期，從預賽到決賽都不得重複。香港另一名鋼琴家張緯晴2017年以25歲之齡，亦曾晉身決賽及贏得觀眾大獎。



同樣師隨鋼琴家黃懿倫、沈靖韜的「師姐」李嘉齡接受《香港01》訪問，說4個比賽難度各有千秋，有如古典音樂界的奧運，而范克萊本大賽是最頂尖之一，參賽者達世界級水平。她讚揚沈表現穩定，演奏時有屬於「自己一套理念」，聲音獨特且辨識度高，能夠打動觀眾。



沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

鋼琴家張緯晴（前排中間）2017年以25歲之齡，亦曾晉身決賽及贏得觀眾大獎。（圖片由LCSD提供）

創辦於1962年的范克萊本國際鋼琴大賽，每4年在美國德州沃思堡舉行，與蕭邦國際鋼琴大賽、柴可夫斯基國際音樂比賽及伊莉莎白女王國際音樂大賽齊名，合稱古典音樂界四大鋼琴賽。

范克萊本大賽：參加者不得彈奏重覆曲目

今屆范克萊本國際鋼琴大賽有340名、來自45個國家或地區的參賽者報名。比賽主要分3個階段，首輪報名者需要提交預先錄製的演奏影片，由世界各地的專業評審組成委員會，選出77名參賽者入選第二階段（Aution Live）。獲選的參賽者需在第二階段（Aution Live），現場演奏一段約40分鐘的獨奏曲目，之後再選出28人到沃斯堡參加總決賽。

今屆總決賽在美國時間5月21日至6月7日舉行，參賽者需彈奏約60分鐘獨奏曲目，所有獨奏曲目從預賽到決賽都不得重複。參加者亦須與沃斯堡交響樂團合作演奏兩首協奏曲，涵蓋莫札特、浪漫主義或20世紀的協奏曲。

鋼琴家李嘉齡形容，范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）是古典音樂界其中一個最頂尖的鋼琴比賽，門檻很高，參賽者達世界級水平。(資料圖片)

鋼琴家李嘉齡：讚沈發揮穩定 琴聲辨識度高

鋼琴家李嘉齡形容，范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）是古典音樂界其中一個最頂尖的鋼琴比賽，門檻很高，參賽者達世界級水平。該比賽參加者可以自由選擇及計劃曲目，在有限時間內展演最優勝之處，亦涵蓋不同時期的樂曲。她形容，該比賽除了考驗技術表現，更考驗參賽者對自己技藝是否有足夠認識。

談及沈靖韜參賽的表現，李嘉齡形容他發揮穩定，演奏時有屬於「自己一套理念」，聲音獨特且辨識度高，「有些選手彈得非常出色，但是可能聽完他的演奏後，未必有打動聽眾的感覺」。她又讚揚沈靖韜不但有天份，對樂曲亦有深入研究，用心學習求進步。

鋼琴家張緯晴2017年曾晉身范克萊本國際鋼琴大賽決賽及贏得觀眾大獎。（張緯晴facebook相片)

鋼琴家張緯晴2017年曾晉身范克萊本國際鋼琴大賽決賽及贏得觀眾大獎。（張緯晴facebook相片)

港鋼琴家張緯晴2017年亦曾晉身決賽

她透露，沈靖韜並非首個在范克萊本（Van Cliburn）獲獎的香港人，鋼琴家張緯晴2017年以25歲之齡，曾晉身決賽及贏得觀眾大獎，「代表我們香港音樂家是可以很出色的。」

世界上有很多很優秀的鋼琴家，看他們在現場比賽會覺得很驚喜，而一個認識的人拿獎，當然會更興奮，很開心，而且會為他們感到驕傲。 李嘉齡

鋼琴家張緯晴2017年曾晉身范克萊本國際鋼琴大賽決賽及贏得觀眾大獎。（張緯晴facebook相片)

蕭邦大賽 沈靖韜形容參賽如與蕭邦糾纏

蕭邦國際鋼琴大賽始於1927年，每5年在波蘭華沙舉行，是唯一一個「單一作曲家」的國際鋼琴比賽，所有參賽者都必須演奏蕭邦的作品。

沈靖韜3年前曾參與蕭邦國際鋼琴大賽，他接受訪問時曾稱「同咁多蕭邦嘅作品struggle（糾纏）係好特別嘅experience（體驗）」，又笑言許多鋼琴家不想再參加。他形容蕭邦的音樂十分即興，演出其作品每個音都要很精緻，「要控制得好好，又要好開放同自由」。

去處理每一個音、每一個chord（和弦）、盡量個interpretation（詮釋）係完美，對好多參賽者個artistry（藝術造詣）會更上一層樓。 沈靖韜

連續兩屆有港人參加蕭邦大賽

今屆蕭邦國際鋼琴大賽共有642位報名者，最終85名、來自20個國家參賽者入選初賽，人數最多的國家分別是中國、日本和波蘭；決賽將於10月2日至20日舉行。今屆初賽亦有港人現身，包括連續兩屆參賽的28歲港青黃思遠，他曾彈奏蕭邦著名作品《降E大調夜曲》、《E大調詼諧曲》等曲目。另一位列為美國及加拿大琴手的28歲黃怡連，同樣在香港出生。

李嘉齡2005年獲得波蘭第15屆蕭邦國際鋼琴大賽第六名，被問參加大型鋼琴比賽有何挑戰？她笑言困難不算太多，「我自己都心中有數，有一定的水平我先會去。」她說要相當勤力和熟練才會獲得好成績，當參加者能隨心發揮彈奏樂曲，表演自然更穩定。她續指，音樂是一件主觀的事，訓練期間接受不同人指點，亦有利於學習。

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

柴可夫斯基國際音樂比賽

柴可夫斯基國際音樂比賽始於1958年，每四年在俄羅斯舉行，最近一次的比賽是在2023年，共236位、來自全球23個國家的鋼琴手、小提琴手等人參加。比賽分為多輪淘汰賽，頭兩輪參賽者需現場獨奏，決賽則需與管弦樂團合作演奏。曲目涵蓋由巴洛克時期到20世紀、當代作品等，亦有分析指比賽較為側重演繹俄羅斯作曲家風格。

伊莉莎白女王國際音樂大賽

始於1937年的伊莉莎白女王國際音樂大賽，每年只有一個項目，每四年暫停一次，今屆競賽項目為鋼琴，並在比利時布魯塞爾舉行。比賽同樣分為三個階段，首兩輪是獨奏項目，決賽則需與管弦樂團合奏，曲目涵蓋巴赫、浪漫派作品等。