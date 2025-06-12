八達通旅客App增微信開卡充值功能　專家︰有助解決網絡塞車問題

港鐵落馬洲站上月2日逼爆導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票，八達通今日（12日）公布，持有iPhone內地旅客由即日起，可下載旅客版八達通App，通過微信開通手機八達通，以微信錢包的人民幣充值。即內地旅客毋須再購買八達通實體卡，也不必用港幣充值。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，八達通推出上述功能後，旅客只要抵港前下載App開通八達通及充值，在香港任何接受八達通的地方付款，都不會受到網絡問題影響。



旅客版八達通App由即日起新增微信支付開卡及充值功能。（八達通圖片）

自手機八達通推出後，市民及旅客毋須再購買實體卡。（資料圖片）

八達通去年10月在微信推出小程序八達通充值服務，讓使用Android手機的內地旅客，可通過微信內地錢包，為實體八達通卡增值。

內地旅客持iPhone毋須購買實體八達通卡

八達通今日再公布，旅客版八達通App由即日起新增微信支付開卡及充值功能。換言之，持有iPhone的內地旅客，可經App轉往微信頁面開通手機八達通，透過微信錢包內的人民幣充值，毋須再在香港購買實體八達通卡。

八達通消費業務及產品總監葉勁生表示，隨著內地放寬「一簽多行」政策，旅客來港次數增加，促進跨境消費。他期望新增的功能可加強跨境支付，務求做到「一機在手，輕鬆玩轉香港」。

八達通產品部總監葉勁生。（資料圖片／李澤彤攝）

與微信綁定的信用卡或借記卡同樣可充值

八達通提醒，充值渠道包括與微信綁定的信用卡或借記卡，必須由中國境內銀行發行，並以人民幣充值，相關帳戶必須已完成内地身份證實名認證。

微信支付開卡及充值功能步驟︰



1. 在旅客八達通App點選「+」，選擇「加入新八達通」，再點選「下一步」；



2. 輸入充值金額並點選「以微信支付付款」；



3. 系統將會自動導向至微信的支付頁面，確認資料無誤後選擇「進行認證」，再點選「返回商家」，按指示完成加卡步驟。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

旅客抵港前下載App開卡充值 方保僑：斷網照樣可「嘟卡」付款

港鐵落馬洲站在內地五一黃金周逼爆，其中5月2日更出現手機網絡崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，八達通旅客版App新增的功能，可有助解決旅客遇到的網絡問題。

方保僑解釋，手機八達通採用NFC技術，在斷網的環境下毋須1秒可嘟卡付款，即內地旅客不必再購買實體卡，只要抵港前下載App，開通八達通及充值，便不會受到網絡問題影響。他建議八達通可加強向內地旅客宣傳。

五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

八達通在香港任何地方也不受網絡繁忙影響

八達通的好處不僅於此，除了人流量巨大的跨境口岸外，理論上香港任何一個網絡繁忙的地方，八達通同樣不被影響。另外根據八達通網頁資料，只要八達通的餘額並非負數，交易後的負額不超過50元，旅客仍然可拍卡入閘。