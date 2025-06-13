全球穆斯林旅遊指數港排第3　首次躋身三甲　美麗華及會展等獲獎

港府近年積極推動穆斯林旅遊，最新公布的「2025年全球穆斯林旅遊指數」中，香港在穆斯林友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）排第3名，首次躋身三甲，僅低於新加坡及英國。另外香港今年在首設的穆斯林友善無障礙旅遊目的地排第1名、穆斯林女性友好目的地排第2名。



另外香港在「The Halal In Travel Awards 2025」中，獲選為最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地，美麗華酒店、九龍香格里拉、昂坪360及灣仔會展，都分別獲得獎項。旅發局感謝政府支持及祝賀獲獎機構，又指一直透過認證、教育和宣傳三大策略，推動穆斯林旅遊。



旅發局東南亞辦事處代表與一同獲獎的香港旅遊業界於「The Halal In Travel Awards 2025」中合照。（旅發局圖片）

旅發局東南亞辦事處代表（圖中）在「The Halal In Travel Awards 2025」中領取殊榮。（旅發局圖片）

清真旅遊權威機構新月評等及Mastercard聯合公布「2025年全球穆斯林旅遊指數」。根據最新一份年度報告，香港在穆斯林友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織），由去年的第4名攀升至第3名，首次躋身三甲。

穆斯林友善旅遊目的地香港首入三甲 僅輸新加坡及英國

翻查資料，首10名依次序為新加坡、英國、香港、台灣、泰國、愛爾蘭、澳洲、菲律賓、西班牙及德國。

另外在一眾非穆斯林國家或地區旅遊目的地之中，香港今年在首設的穆斯林友善無障礙旅遊目的地排第1名、穆斯林女性友好目的地排第2名。

在「新月評等」每年一度的「The Halal In Travel Awards 2025」中，香港獲選為「最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地」。（旅發局圖片）

獲選最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地

另外新月評等每年一度的「The Halal In Travel Awards 2025」中，香港獲選為最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地。本港多間酒店、景點及會展場所也分別獲得不同獎項，包括美麗華酒店、九龍香格里拉、昂坪360及灣仔會展。

本港約190間餐廳已完成為穆斯林認證

旅發局指，一直透過認證、教育和宣傳三大策略，推動香港成為穆斯林友好旅遊目的地，包括與具權威的認證機構合作，推動餐廳、酒店、景點及會議展覽場地評級，同時教育和推動業界參與認證。

目前本港已完成為穆斯林認證的餐廳數目已由2024年年初約100間，升至現時約190間，包括高級中菜食府、地道粉麵小店，以至烘培及手信食品等。另有超過60間酒店、景點及會展場地已取得評級。

旅發局主席林建岳祝賀業界夥伴得獎。（資料圖片）

旅發局已在官網DiscoverHongKong推出穆斯林旅遊專頁。（網頁截圖）

旅發局主席林建岳︰一直與政府及旅遊業界推動穆斯林友善旅遊

旅發局已在官網DiscoverHongKong推出穆斯林旅遊專頁，加強在穆斯林客源市場宣傳，同時邀請穆斯林業界、媒體訪港，透過宣傳網絡展現香港穆斯林友善旅遊目的地的形象，以吸引旅客訪港。

旅發局主席林建岳祝賀業界夥伴得獎，並感謝政府的支持和業界付出的努力。他表示一直與政府及旅遊相關業界攜手，推動香港成為穆斯林友善旅遊目的地，拓展多元化的客源市場和客群，助力香港近年加強與中東和東盟地區的聯繫。

「清真美食節2025」早前在4月19日於尖沙咀柏麗購物大道舉行，有超過10個清真飲食攤檔。（資料圖片／黃浩謙攝）

「清真美食節2025」早前在4月19日於尖沙咀柏麗購物大道舉行，有超過10個清真飲食攤檔。（資料圖片／黃浩謙攝）

新月評等專門研究清真旅遊 評估全球153個旅遊目的地

新月評等（CrescentRating）是專門從事清真旅遊領域的研究、評級與推廣的國際權威機構。新月評等與Mastercard合作，每年制訂「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，分析全球153個旅遊目的地，從清真食品供應、住宿和相關配套設施等不同方面，評估旅遊目的地是否準備好迎接穆斯林旅客。