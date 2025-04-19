首次清真美食節｜清真製作燒賣腸粉　本港餐廳冀開拓穆斯林新市場

【復活節】有本港的回教組織在尖沙咀栢麗購物大道舉行首屆清真美食節，有取得本地清真認證的餐廳參展，推出清真本地菜式。除了印度、土耳其等菜式，也有以清真方式處理的港式小食、點心等，吸引不少穆斯林及本地人捧場。主辦單位希望清真飲食文化可以進一步融入香港。



清真美食節2025今日（19日）在尖沙咀柏麗購物大道舉行，有超過10個清真飲食攤檔。（黃浩謙攝）

清真美食節其中兩款美食。（黃浩謙攝）

首屆的清真美食節，由民族共融關愛中心及香港回教信託基金總會合辦，有超過10個清真飲食攤檔參加，聚集了不少穆斯林。菜式除了印度、西藏、土耳其菜等，亦有港式小食例如腸粉，以及中式點心，甚至糭等。

清真餐廳「十三姨」主打港式小食，在港土生土長的巴基斯坦裔服務大使Billy希望，穆斯林也能品嘗港式小食。（黃浩謙攝）

其中一間主打港式小食的清真餐廳「十三姨」，其服務大使Billy是在港土生土長的巴基斯坦裔，同時是回教徒。他指，香港較少有清真方式料理的港式食物，但其實穆斯林也希望認識本地文化，因此希望透過食物，向他們推廣香港文化。他續道，清真食物的烹調方式沒大差別，只是來貨不同，主要困難是提供清真食材（屠宰時須誦經）的供應商較少。

該店負責人表示，今日美食節有9成都是清真遊客，生意額不算多，預計整日會有5,000元，今次參與目的為宣傳餐廳。

國金軒中菜總廚鄧浩宏表示，餐廳去年開始提供清真中菜，現時每日平均有數枱穆斯林客。（黃浩謙攝）

除了港式，本地亦開始有清真中菜的選擇。國金軒中菜總廚鄧浩宏表示，餐廳去年開始提供清真中菜，現時每日午餐時段平均有1至2枱印度客，晚餐亦有5至6枱穆斯林客。他舉例，燒賣、粟米羹等都以清真食材製作，客人食過都頗欣賞。鄧續道，初時尋找清真食材較難，但供應選擇已逐漸增加。至於今日生意額，他表示是預期之內。

居港27年的印度人霖培湳2018年接手本港首間印度素菜餐廳Woodlands。（黃浩謙攝）

居港27年的印度人霖培湳2018年接手本港首間印度素菜餐廳Woodlands，並在2020年開另一間主打北印度菜的餐廳。他指，餐廳有七成客都是本地人，包括居港的穆斯林。他續道，本地穆斯林較難找到清真餐廳，希望能推廣更多餐廳申請清真認證。

至於中東客能否幫助帶動生意，他笑稱，餐廳本身不受北上消費影響，「因為北上搵唔到清真食物」，但相信更多穆斯林遊客來港，對生意會有幫助。

印度素菜餐廳Woodlands其中一款清真美食。（黃浩謙攝）

市民邱先生平時也會在網上平台尋找清真餐廳，喜歡食各種菜式。（馬楚烽攝）

市民邱先生表示，看到活動宣傳特意來美食節，買了一個羊肉捲餅。他又說，平時也會在網上平台尋找清真餐廳，喜歡食各種菜式。

馬先生指平時較難找清真餐廳，認為應該增設更多清真餐廳。（馬楚烽攝）

市民馬先生是穆斯林，他指平時較難找清真餐廳，主要去九龍城及灣仔的相熟餐廳。他認為，應該增設更多清真餐廳，「咁多穆斯林，有時外界啲嘢唔啱食，有時牛腩粉麵都係豬骨湯底」。

清真美食節2025今日（19日）在尖沙咀柏麗購物大道舉行，吸引不少市民到場試食。（黃浩謙攝）

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去年施政報告提及開拓中東及東盟客源，旅發局更預計2028年全球將有2.3億穆斯林旅客。不過，現時本港的清真餐廳不多，飲食選擇少或影響他們來港的意欲。

香港回教信託基金總會主席沙意表示，期望年底本港會增加500間清真餐廳。（黃浩謙攝）

香港回教信託基金總會主席沙意表示，現時本港有280間取得清真認證的餐廳及食品廠，而海洋公園、迪士尼及24間商場都有清真食物選擇。他指，清真食物對於穆斯林遊客是必需的，如果本港有更多清真餐廳，他們來港時就不會面對「食物問題」，更樂於來港。

他續道，最近亦收到20個清真認證的申請，會繼續與本地餐廳溝通，期望年底會增加至500間清真餐廳。

立法會議員鄭泳舜出席清真美食節。（黃浩謙攝）

民建聯立法會議員鄭泳舜希望未來更多本地食肆投入市場。他指出過去這半年，由百多間到現在二百多間餐廳願意做穆斯林飲食，不過做這些飲食要有投資，如獨立廚房等。他希望可以積極推動中東美食，希望投資者可以做到生意。