拓穆斯林市場 會展獲「新月評等」黃金級認證 洗手間設洗腳器
撰文：韋景全
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香港政府積極推動清真市場及穆斯林友善旅遊，香港會議展覽中心周一（20日)公布，於去年12月獲得國際知名穆斯林旅遊指標「新月評等」（CrescentRating）頒發「黃金級」認證，是本港第一間獲得黃金級認證的會議展覽場地。其中在2樓新增設男女分隔的祈禱室，洗手間更添置洗腳器。
會展表示，香港旅遊發展局早前委聘「新月評等」按國際標準為本港酒店、景點和會議展覽場地進行評級；要獲得會議展覽場地的黃金級認證，必須符合多項評級的嚴格要求。
會展管理公司為吸引更多穆斯林參展商、買家和訪客到訪，在2樓新增設了男女分隔的祈禱室，祈禱室內標示朝拜方向，並提供禮拜氈方便信徒作祈禱之用。祈禱室旁的洗手間更添置友善用水設施，包括小水龍頭及洗腳器。活動期間，小食亭會提供清真認證食物，更可為有需要的主辦機構和參與者度身訂造清真餐單。
會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，近年到訪的穆斯林參展商、買家和訪客有明顯的增長，為照顧這些客人，特增設了祈禱室以及有關的友善設施。
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