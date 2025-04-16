菲律賓籍男派對後涉打死同居女友　謀殺罪成判終身監禁

菲律賓男子與同居女友出席聖誕派對，其後發生口角繼，而動武。雙方糾纏間，被告曾襲擊事主，包括用拳頭攻擊事主的頭部，其臉部和四肢亦有瘀傷，被告至翌日晚上才叫鄰居查看其女友情況，事主留醫10天後終告不治。被告否認一項謀殺，案件今（16日）於高等法院裁決，陪審團退庭相議後，以6比1裁定被告罪成，依例判處終身監禁。



被告Valencia Bernie Macatangay(45歲，菲律賓籍外傭)，被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluzo (37歲，菲律賓籍)。庭上透露，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

菲律賓籍被告Valencia Bernie Macatangay在高等法院被裁定謀殺罪成，依例判終身禁。(黃浩謙攝)

事主被打至未能站立兼失禁

控方案情指，在2021年12月22日，被告與女事主一起到中環出席聖誕派對後，一同返回位於灣仔的住所，其後二人發生爭執，糾纏間告曾襲擊事主，包括用拳頭攻擊事主的頭部。事後女事主未能站起，亦沒有進食，其臉部和四肢亦有瘀傷，其後情況轉差，甚至出現失禁的情況。

女事主因腦出血和腦部損傷致死

當時女事主顯然需要接受治療，但被告並未有報案或召救護車，直至翌日晚上，被告才叫其他租客代為查看女友的情況，並由租客代為報警。事後被告亦沒有向警員或救護員透露他曾向事主施襲。事主在醫院留醫10後不治，死因為腦出血的和腦部損傷。

案件編號：HCCC226/2023