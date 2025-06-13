自動駕駛｜運輸署：北大嶼山項目已擴大測試路段　稍後擴展至東涌

運輸署今（13日）表示，兩個有關自動駕駛先導項目中，北大嶼山的項目已擴大測試路段，稍後將擴展至東涌；此外，荃灣、大埔及深水埗三個短期租約停車場內的自動泊車系統亦先後投入運作，運輸署預計今年將陸續啟用更多自動泊車系統。



運輸署表示，自動駕駛在新規管框架下的兩個先導項目中，北大嶼山項目已擴大測試路段，稍後將擴展至東涌。（運輸署Facebook）

運輸署指，北大嶼山的自動駕駛項目已擴大測試路段，並開始指定人員的載客測試。由於項目的自動車表現穩定，測試稍後將進一步擴展至東涌。署方預計今年會展開更多測試項目，加上智慧交通基金鼓勵業界引入更多試驗計劃，有助香港在自動駕駛的發展與海內外主要城市接軌。

運輸署表示，自動駕駛在新規管框架下的兩個先導項目中，北大嶼山項目已擴大測試路段，稍後將擴展至東涌。（運輸署Facebook）

荃灣、大埔、深水埗自動泊車系統已投入運作

署方又指，荃灣、大埔及深水埗三個短期租約停車場內的自動泊車系統先後投入運作，預計今年陸續有短期租約停車場和工務工程項目的自動泊車系統啟用。此外，由運輸署負責的《交通運輸策略性研究》已提出初步運輸策略建議，並陸續推展與研究相關的先導計劃。署方指正深化各項研究，目標在今年內公布《運輸策略藍圖》，進一步推動智慧出行。