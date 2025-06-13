良心店荃灣公園小食亭6.19結業　街坊不捨$27三餸麵「窮人恩物」

被街坊形容為「良心小店」的荃灣公園小食亭，一向以售賣平價食物聞名，如早餐時段三餸湯麵連餐飲只需27元，被稱「窮人恩物」，甚受居民歡迎。不過，近日店方貼出告示，指因成本增加、經營困難，將於下周四（19日）上午11時起結束營業。有街坊聞悉感到愕然，在社交平台發文表示不捨，指每次買腸粉吃時，「店員姐姐成日都問我做咩唔落多啲醬，話多醬先好食，真係好為客人着想」，並希望讓多些人知道「荃灣有間咁有人情味又平嘅小店」。



荃灣公園小食亭將於下周四（19日）結業。（洪戩昊攝）

小食亭貼出告示，指因成本增加、經營困難，將於下周四（19日）上午11時起結束營業。（洪戩昊攝）

小食亭早餐時段餐牌，顯示三餸湯麵連餐飲只需27元。（洪戩昊攝）

荃灣公園小店亭貼出的告示指，由於成本不斷增加，經營環境非常困難，小食亭無法繼續正常運作，並表示感謝街坊多年支持。

小食亭每天早上7時半起營業，店員指，下周四（19日）將是最後一個營業日，將營業至上午11時，其後便會收拾東西。

街坊讚店方有人情味 食物便宜被稱「窮人恩物」

該小食亭以售賣平價食物聞名，如早餐時段三餸湯麵連餐飲只需27元，有「窮人恩物」之稱。有街坊知悉小食亭即將結業，在社交平台發文指「睇張餐牌發黃嘅程度就知道佢哋好耐無加價」，亦指以往常到該店買腸粉吃，「店員姐姐成日都問我做咩唔落多啲醬，話多醬先好食，真係好為客人着想」，並表示希望分享給其他朋友知道，「荃灣有間咁有人情味又平嘅小店」。